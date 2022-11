Rossz irányba mennek a dolgok az építőiparban – ez derül ki a Mapei felméréséből. A kontár munkák miatt a válaszadók alig több, mint egytizede gondolta úgy, hogy jó irányba tart a szektor egésze – mondta a VG Podcastnak az alapanyaggyártó ügyvezető igazgatója. Markovich Béla szerint minden egyes kontár kivitelezés átlagosan 738 ezer forinttal károsítja meg az adott megrendelőt, így tehát érthető, hogy az építtetők csaknem háromnegyede nem elégedett a szektor teljesítményével.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

„A közepes nem elfogadható! Minél magasabbak az alapanyagárak, minél magasabbak a munkadíjak, a kontármunka annál drágább! Ha a kontármunka miatt valami nem a tervek szerint sikerül, az a kijavítás után legalább kétszer annyiba kerül majd a mostani piaci helyzetben. Csak a jó és a kiváló munka fogadható el. Már elsőre végleges megoldást kell keresni jó szakemberek és anyagok választásával” – foglalta össze Markovich Béla.

Úgy véli, hogy az építőipar biztos megélhetést nyújtott a túlfűtött állapot miatt az elmúlt években a „szerencselovagoknak” is.

Tény, hogy a meggazdagodás reményében sokan áramlottak a szektorba megfelelő tudás nélkül.

Ez azért is káros, mert a tapasztalt, munkájára igényes, becsületes kivitelezők alatt is vágták a fát, az ő megbecsültségük is csökkent a kontárok jelenléte miatt.

Hangsúlyozta, már érezhető a lassulás a szektorban, ami abban az esetben nem probléma, ha kiszűrődnek a kontárok. Az viszont fontos lenne, hogy az elkövetkező valamivel nehezebb időszakot az ágazat „minőségi” szereplői túléljék.