Navracsics Tibor a brüsszeli döntésről: megnyílhatnak az uniós pénzcsapok

Elfogadták másfél év után a Helyreállítási Programot, ez előrelépés Magyarország számára - jelentette Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a rendkívüli kormányinfón, miután megszületett Brüsszel ítélete a magyar helyreállítási tervről, amelyet a testület a nemzeti tervek közül a legkiválóbbra értékelt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy továbbra is együttműködésre törekszik a magyar kormány, mivel szeretné elkerülni azt a helyzetet, amibe a lengyelek kerültek, ami szerinte a süketek párbeszédje. Kiderült az is, hogy a kabinet épp ma tárgyal a nyugdíjakról, de szóba került a benzinárstop is, ami csak addig marad fenn, amíg az ellátásbiztonság nem kerül veszélybe.

1 órája | Szerző: Járdi Roland

Nagy meglepetést nem okozott a brüsszeli döntés - kezdte a kormányinfót Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, azt követően, hogy az Európai Bizottság másfél év után jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, ám zárolta a kifizetéseket. A tárcavezető szerint egy hete a bizottság újságírók által közölte álláspontját, de van benne egy nagyon fontos elem, hogy az újjáépítési alapra vonatkozó magyar nemzeti tervet elfogadásra alkalmasnak találja. Nem kis büszkeség számunkra, magyar nemzeti terv a legkiválóbbak között van - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy másfél éve már karnyújtásnyira volt a döntés. "Bízunk abban, hogy a Bizottság javaslata alapján megnyílik a kohéziós források aláírásához is az út, ha ez megtörténik, az mind a két területen lehetővé teszi, hogy 2023-től ténylegesen megnyíljanak az uniós források". Szerinte a felfüggesztési javaslat ugyanaz, mint ami szeptemberben volt. Az intézményépítési menetrend, ami elindult, az olyan határidőket is tartalmaz, amelyek előttünk vannak. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Újságírói kérdésre elmondta, hogy a kormány kezdettől nyitott volt a kompromisszumokra, szerinte a kormány elveit nem kellett feladni. "Nem akarunk mismásolni" - fogalmazott a tárcavezető. Jelezte, hogy végig arra koncentráltak, hogy a tárgyalás sorozatot elválasszák a politikai kérdésektől. Gulyás Gergely úgy értékelte, hogy a Bizottság Magyarország javára ítélt. A tárcavezető szerint a költségvetés finanszírozásában nem jelent problémát, hogy késve érkeznek az uniós források, sokkal nagyobb gond az ország energiaszámlája. Navracsics Tibor akkor értékeli sikeresnek a tárgyalásokat, ha mindkét programot sikerül aláírni még idén. "Ha részegen mennék el tárgyalni, akkor lehet, hogy lemondanék" - válaszolta arra kérdésre, hogy hogy mikor mondana le. Ugyanakkor úgy látja, még nincsenek a célnál, de folyamatosan kapcsolatban vannak a Bizottsággal. Szeretnénk elkerülni azt a helyzetet, amibe a lengyelek kerültek, az a süketek párbeszédje - fogalmazott a miniszter. Hangsúlyozta, hogy az Integritás Hatóság már három uniós tagországban lesz, és bízik abban, hogy más országokban is bevezetik, Magyarország úttörő lehet a korrupció elleni harcban a miniszter szerint. Gulyás Gergely az ársapkákat firtató kérdésre azt mondta, hogy azok az intézkedések, amiket hoztak, azok fenntarthatóak lesznek, szerinte mindig az a kérdés, hogy áll-e elég a rendelkezésre, amíg az ellátásbiztonság szavatolható, addig fennmaradnak. (Korábban itt írtunk arról, hogy a MOL százhalombattai finomítója csökkentett kapacitással működik, ami miatt veszélybe került az árstop fenntartása.) A további menetrendről elmondta Navracsics Tibor, hogy a Tanács fogadja el a Bizottság javaslatot, abban bíznak, hogy a Tanácsban az a pont nem változik, ami a magyar nemzeti helyreállítási terv elfogadását takarja. Megismételte, hogy folyamatosan tárgyalnak, ami megakadályozza, hogy a kommunikáció hiányából fakadóan csökkenjen a bizalom két fél között. Ez azt is jelenti, ha valami változik, azt először a Bizottsággal közlik, bár megjegyezte, hogy valamiért a brüsszeli testület előbb azt az újságírókkal közli. A tárcavezető szerint nemcsak rajta múlik a megállapodások aláírása, szerinte ez a Bizottságnak is érdeke. Ugyanakkor minden azt mutatja, hogy "jó irányba haladunk", ami megalapozza, hogy forrásvesztés nélkül hozzá jusson minden forráshoz Magyarország. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Gulyás Gergely úgy látja, hogy a magyar intézkedések nagy részét a testület elfogadta, ami fennmaradt, ott még hátra vannak a parlamenti szavazások, de a jogszabály módosítások zömét már elfogadták. Ha a partnerségi megállapodást sikerül aláírni december végéig, amire szerinte jó esély van, akkor január elsejétől a tanárok béremelésére is sor kerülhet a miniszter szerint. Hozzátette, hogy állami költségvetésből csak a 10 százalékos emelést tudnak garantálni, a többi a Bizottságon múlik. A Tanács december 12-én dönthet, de a lényeg, hogy a Bizottság javasolta elfogadását. Nyílt magyargyűlölet van a képviselők között - mondta az európai parlamenti képviselők tevékenységéről Gulyás Gergely, hozzátéve, reméli, erre nem ül fel az Európai Bizottság. Az angol hivatalos szó is a felfüggesztésről szól - tette világossá Navracsics Tibor. A jövő évi nyugdíjakról szóló újságírói kérdésre azt mondta Gulyás Gergely, hogy ma dönt erről a kormány, ezért bővebb tájékoztatást nem tud adni. Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy továbbra is az eredeti menetrend szerint halad a kormány, ő saját maga is december végéig ígérte, hogy aláírják a megállapodásokat, amelyek alapján jövőre megkaphatja Magyarország a neki járó forrásokat. Leszögezte, hogy a mai döntés nem forrásvesztést jelent, csak felfüggesztést, aminek szerinte csak elméleti jelentősége. Három operatív programban, ami nincs felfüggesztve, ott is tudnak kiírni pályázatokat. Antikorrupciós munkacsoport, a csalás ellenes stratégia megújítása, illetve az igazságszolgáltatás függetlensége - sorolta, milyen döntésekre van még szükség. A miniszter szerint ha 100 méteres futáshoz hasonlítanánk, akkor 90 méternél jár most a magyar kormány. Ha nincs elegendő benzin és gázolaj, akkor kell lépni - mondta Gulyás Gergely a benzinárstop kivezetését firtató kérdésre. Megismételte, hogy az ellátásbiztonság a kulcs, jelezte egyúttal, hogy december 5-én lépnek életbe az olajembargóra vonatkozó szankciók. Az Európai Bizottság a szerződések őrzője Navracsics szerint, ő azt látta, hogy nem volt ideológiai viták a tárgyalások során, csak úgy tudták ezt az eredményt elérni, hogy csak a tárgyra koncentráltak. Arra a kérdésre, hogy a beruházásokat el lehet-e indítani, azt mondta, hogy még nincs megállapodás, de amint lehet el kell őket indítani, "feszített tempóra lesz szükség", jelezte. A területfejlesztési miniszter úgy látja, hogy a brüsszeli testület is a megoldásra törekszik. Szerinte a megállapodást csak úgy lehet elérni, ha mindkét fél együttműködik, "nekünk is az alapvető pozíciónk az együttműködés" - tette hozzá. Végül azt mondta a nemzeti helyreállítási terv kiválósága kapcsán, hogy "nekünk vannak a legkiválóbb szakembereink".

