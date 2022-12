„Két ok motiválta a Piramis Építőház szakembereit akkor, amikor a lakossági energiahatékonyság növelését szolgáló projektünk 2022 év végi elindítása mellett döntöttünk. Egyrészt az, hogy az energiaárak drasztikus megemelkedése miatt a vásárlók körében felfokozott igény mutatkozott az energiamegtakarítást elősegítő megoldások iránt. Másrészt az, hogy mivel összetett szakmai kérdésről van szó, az átlagemberek – akik elsősorban az ismerőseiktől próbálnak információhoz jutni –, nem tudják pontosan, honnan szerezhetnének ebben a témában megbízható információt és mi lenne számukra a leghatékonyabb megoldás. Így, miközben a legtöbb ember csak egy-egy részterületre figyel – például a nyílászárók cseréjét, vagy az épületszigetelést végzi el, esetleg napelemet tesz a tetőre – nincs tisztában azzal, hogy melyik felújításnak mekkora a beruházási költsége, és milyen gyors a megtérülése” – fogalmaz Juhász Attila, a gödi székhelyű Piramis Építőház Kft. ügyvezető igazgatója, aki egyben az Új Ház Építőanyag Nagykereskedelmi Zrt. igazgatóságának elnöke is.

Pedig a lakossági energiahatékonyság kérdése a szakember szerint azért is nemzetgazdasági jelentőségű, mert miközben a károsanyagkibocsátás jelentős részéért az épületek a felelősek, a hazai lakásállomány 70 százaléka egyáltalán nincs megfelelően hőszigetelve. Ráadásul a korábban hőszigetelt otthonok jó részénél használt megoldás is elavult már.

„A Piramis Építőház égisze alatt elindított pilot program keretében azzal segítjük a hozzánk forduló vásárlókat, hogy a munkatársaink a helyszíni felmérés keretében a legmodernebb eszközökkel vizsgálják meg az adott otthon energiahatékonysági szintjét, amelyet a felmérést követően energetikai mérnökök elemeznek ki. Ezeket az adatokat kiértékelve határozzák meg, hogy hol és milyen megoldásokkal lehetne a leginkább csökkenteni az adott épület energiafogyasztását. Ez a megoldás attól hiteles, hogy a semleges energetikai mérnökök azokat a megoldásokat is feltüntetik a szakértői véleményben amelyet a kereskedésünk nem forgalmaz.”

Juhász Attila. Fotó: Világgazdaság

Aki szerint az is hozzáadott érték, hogy a felmérés végén közérthető javaslatot kapnak az érdeklődők arról, hogy mi az a munka, amit mindenképpen érdemes elvégezni és mi az ami ajánlott. De legalább ennyire fontos, hogy a forint nyelvére lefordítva azt is megtudják, hogy a javasolt energetikai beruházás hány év alatt térülhet meg. Arról nem beszélve, hogy mivel az energetikai szakértők a komplex felmérés után egyértelműen a legjobb megoldást javasolják, ezáltal elkerülhető az az anyagi veszteség is, ami a rossz információkból és a téves baráti tanácsokból eredne.

A szolgáltatás díja a szolgáltatást nyújtó építőanyag kereskedőnél kedvezmény formájában levásárolható, így a szolgáltatás akár teljes egészében díjmentes lehet.

„Mivel már a projekt indításához kötődő első visszajelzések is nagy érdeklődést mutatnak, az a tervünk, hogy a Piramis Építőház által megkezdett projekt tapasztalatainak összegzése után 2023 elejétől az Újház teljes hálózatában, országosan is elérhetővé tesszük a szakértői energiahatékonyság felmérést”– magyarázza Juhász Attila. Aki azt látja, hogy miközben vásárlóik többsége már az energiaválság előtt is a magasabb minőségű, energiatakarékosabb berendezéseket választották, az energiaárak emelkedése minden visszajelzés szerint még inkább hosszú távú elköteleződést alakít ki a környezettudatos megoldások iránt. Emellett, 26 éves szakmai tapasztalata alapján, pozitívumként értékeli, hogy amíg a 2000-es években mindössze 4–5 centiméteres hőszigetelést kaptak az épületek, ma már a 10–15 cm a kiindulószint. Ugyanígy, amíg a tetőszerkezetek szarufái között annakidején 10 cm vastag és a mainál gyengébb minőségű szigetelőanyagot használtak, mára minimum megduplázódott a felhasznált anyag vastagság.