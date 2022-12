Bronzvasárnap elindult a karácsonyfának alkalmas vágott fenyő értékesítése két barkácsáruházban is, az OBI-ban és a Bauhausban. Ezzel beindult a három hétig tartó szezon. Mindkét lánc Nordmann-fenyőket kínál (egyelőre). Az előbbinél az egy- és másfél méteres ára 5600 forintért kapható, utóbbinál a hasonló kategória hétezer forint. Ugyanakkor nem összehasonlítható a két ár, ugyanis a Bauhaus 110 és 160 centi közötti fákat értékesít ennyiért, míg az OBI ennél 10 centivel kisebb fákat ad. A 160–220 centiméteres Nordmann-fák a Bauhausnál 13 ezer forintba kerülnek, míg az OBI a hasonlóakat 9500 forintért kínálja. Itt sem összehasonlítható az ára, mert a tól-ig határ ugyancsak 10 centiméterrel eltér a két kereskedelmi láncnál. Az IKEA december elsejével kezdte az árusítást, mérettől függetlenül egységesen 8990-ért adja a fát (ugyancsak Nordmannt).

A belépő árak nagyjából követik a tavalyi árszintet, de a helyzet nem ennyire egyszerű. Tavaly a kereskedők és a szakmai szervezetek még méterárban kommunikáltak, és nem mellesleg akkor is 10-20 százalékos méterárnövekedésről adtak hírt a vágott fenyők esetében.

A Nordmann métere akkor 6-7 ezer forint között mozgott – ez most is nagyjából így van.

Ugyanakkor nehéz a vágottfenyő-piacon tetten érni az inflációt, ugyanis már tavaly sem a méter volt az irányadó az utcai árusoknál, hanem a darabár. Elsősorban a kereskedelmi láncok kötötték magukat a méterárhoz, de ahogy most látszik, a két barkácsáruháznál a darabárat és a méretárat vegyítik.

Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A nagy kereskedelmi láncok még nem kapcsolódtak be az értékesítésbe, nem tudni, hogy követik-e a trendet, és darabárakat állapítanak meg, vagy a méret szerinti árképzést választják, mint tavaly. Treer András, a Magyar Díszkertészetek Szakmaközi Szervezetének szakértője lapuknak elmondta, az OBI és Bauhaus árai nagyjából jól körvonalazzák a várható árakat. Megjegyezte, hogy

nagyjából 5-15 százalék körüli áremelkedésre lehet számítani 2021-hez képest, de ez jellemzően a prémiumimportból adódik, hiszen a behozatalnál érződik a forint árfolyamának gyengülése.

(Az import jellemzően csak kiegészíti a kereskedők kínálatát, a forgalom túlnyomó része a hazai termelésből származó fák eladásából származik.)

Az importkínálatot is felmutató utcai árusok egyelőre váratnak magukra, az ő megjelenésük alakíthatja át a piacot. Az árusok jó néhány éve darabárral dolgoznak, és nem ritka, hogy az ember nagyságú Nordmannokat 18-22 ezer forintért kínálják, attól függően, mennyire formás a fa. Az ezüst 3-5 ezerrel volt tavaly olcsóbb, a luc pedig a Nordmann árának feléért ment tavaly. Nagy kérdés, hogy mennyire lesz kelendő a vágott fenyő, ugyanis az évenkénti 1,8-2 millió vágott fenyő mellett egyre többen döntenek a műanyag és a földlabdás mellett. Mind a két kategória nagyon erős alternatíva a háztartások körében. Ha az első heti eladások jó számokat mutatnak, akkor nyilvánvaló, hogy az utcai árusok is elengedik kicsit az árakat, de ha gyengébb a vevők aktivitása, az is elképzelhető, hogy nem lesz a közép- és felső kategóriában (embermagasság) nagy áreltérés tavalyhoz képest. (A piacot ugyancsak jellemzi a vásárlóerő-aktivitás. Praktikusan ez azt jelenti, hogy Budapesten a Rózsadombon magasabb árkategóriával lehet találkozni, mint a pesti külső kerületekben.)

A helyzet egyébként az, hogy a fenyő árát nem lehet pontosan mérni, a háztartások ez irányú döntése impulzusalapú, és nagyban múlik a drágább vagy olcsóbb választása a termék külalakján. Ráadásul a kereskedőnél jelentős árrés marad, aminek a terhére hajlandó alkudni, így borítékolható, hogy sokan képesek lesznek ugyanannyiért fát venni, mint tavaly.

Éppen ezen emóciók miatt a fenyőfa ára bő egy évtizede hatalmas szórást mutat a kereskedőknél, a kereskedelmi láncoknál vagy akár a weben – online vásárolva.

Az egyik legbejáratottabb online kereskedőnél a hazai termelésű Nordmannokat (embermagasság, 150-200 centi) 14 ezertől 17 ezerig kínálják (darabra), és ebben még nincs benne a házhoz szállítás, ami 3–4 ezer forint között mozog Budapesten és az agglomerációban. Az átvevőpontoknál viszont ingyenes. Ezek az árak bőven túlmutatnak a két barkácsbolt és az IKEA árképzésén. Sokkal közelebb állnak az utcai árusok várható árképzéséhez.

A magyar háztartások valamivel kevesebb, mint fele ma már a műfenyőket preferálja, nem meglepően ebben a termékkategóriában is jelentős az árkülönbség. Van fa 20 ezer forintért és 400 ezerért is, nagyban függ az ár az anyag minőségétől és persze a fa méretétől is.

Mindent összevetve a fenyő termékkategóriában (legyen az vágott vagy műanyag) érdemes nagyon alaposan szétnézni, és az ajánlatokat az erőforráshoz, illetve a pénztárcához igazítani.