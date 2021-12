A karácsony elmaradhatatlan kelléke, a fenyőfa ára akár 20 százalékot is emelkedhet az idei évben

– mondta az InfoRádiónak a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke, Orlóci László, aki szerint a korábban megszokott méterárat a darabár válthatja fel, ezért érdemes gyors számítást végezni a tavalyi árak és az emelkedés figyelembevételével, hogy fel tudjuk mérni, reális-e a fáért kért ár.

A drágulás mögött több ok is húzódik, ezek közé tartozik a szállítási költségek és az euróárfolyam emelkedése, de a növények előállítása is többe kerül.

Fotó: NAGYGABOR / Kisalföld

A magyarországi termelés közel kétmillió, amit jelentős, 4-500 ezer fenyőt kitevő import egészít ki. Ennek az oroszlánrésze a Magyarországon kellő minőségben nem termelhető nordmann jegenyefenyőkből áll. Noha a korábbi kedvenc lucfenyőből van hazai termelés, a divat változása miatt a nordmann fákat keresik leginkább, míg az ezüstfenyő szinte eltűnt a kínálatból.

Ormóci azt is elmondta, hogyan választhatunk jó fenyőfát. Ha megvágjuk a kérget, majd megkaparjuk, és alatta zöld részt és esetleg még gyantakiválást is tapasztalunk, akkor a növény megfelelően friss, míg ha a karcolási felület világos vagy sötétedő barna, élettelennek tűnik vagy már ráncos is egy kicsit, akkor a fa elvesztette azt a víztartalmát, amely biztosítaná, hogy hosszabb távon friss maradhasson a lakásban.