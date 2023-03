Virág Barnabás: kemény meccs lesz az egy számjegyű infláció elérése

A magas infláció megtörése fegyelmezett és összehangolt gazdaságpolitikával lehetséges, 20 százalékot meghaladó infláció csak mintegy 25 százalékában csökkent egy számjegyűre éven belül – ez a főbb megállapítása annak a vizsgálatnak, amelyet a jegybankban végeztek el.

Vannak pozitív jelek, a külső árazási környezet javult, az energiaárak számottevően csökkentek, miközben a hazai árazási gyakorlatban is csökkenő trend figyelhető meg. Az árazási gyakorlat szűkül, ebben a fogyasztás visszaesése is motiváló tényező. A profit húzta inflációról azt mondta, hogy ez is dezinflációs hatást fog kifejteni.

Egyre több tényező mutat a dezinfláció erősödésének irányába

– összegezte a jegybank alelnöke. Szerinte jó esély van arra, hogy 2023 végére ismét egy számjegyű tartományba kerüljön az infláció.