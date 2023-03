Gazdaságpolitikai szempontból minden év egyik legizgalmasabb eseménye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megszervezett évnyitó, ahol a döntéshozók jelenléténél csak az ott elhangzottak szoktak nagyobb hullámokat verni. Az idén sem volt másképp, ezért összeszedtük Orbán Viktor legfontosabb kijelentéseit.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A munkahelyek elsősorban a magyarokéi

„Az iparpolitikai számok szerintem stimmelnek, Magyarországnak a következő években szüksége lesz 500 ezer új munkahelyre” – mondta a kormányfő, aki ezzel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szavaira reagált. Hangsúlyozta, elsősorban a belső tartalékokra kell összpontosítani, de a közmunka helyett a földrajzi tartalékokra hívta fel a figyelmet. Egyrészt Kelet-Magyarországon még mindig van bevethető munkaerő, továbbá Békés vármegyében, illetve a határon túli területeken, például Romániában és Szerbiában. Viszont csak ezek után jöhetnek szóba a külföldi vendégmunkások. Egyúttal óvatosságra intett, ugyanis szerinte el kell kerülni a nyugat-európai csapdát, hogy bizonyos munkaköröket nem hajlandók elvégezni a saját állampolgáraik.

Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. Magyarország a magyaroké, a munkaerő is a magyaroké

– fogalmazott. Hozzátette: a kényelmetlen és nehéz munkát is el kell végeznie a magyaroknak, ha ezt nem tennék meg, akkor többet kell érte fizetni, ami azért fontos, mert a külföldiek érkezésével elveszítenénk a saját biztonságunkat.

A megszorításokra nemet mond a kormány

Kitért a jegybank és a kabinet közötti vitára is, szerinte a gazdaságpolitikai konfliktusok elmaradása az elmúlt 5-7 évben annak volt köszönhető, hogy a kormány által létrehozott programok a Magyar Nemzeti Bank egyetértésével működtek. Viszont 2020-tól megváltozott a gazdasági környezet, amiben természetszerűen előjönnek a viták, részben abból eredően, hogy a mostani helyzetet a jegybank máshogy akarja kezelni.

A kormány meglátása ugyanis, hogy az inflációt alapvetően külső körülmény, az energiaárak növekedése okozza, nem a belső kereslet felpörgetése vagy a túlfogyasztás,

így a kereslet visszafogása, azaz a megszorítások sem törnék le az inflációt.

Elég erősek vagyunk ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból

Nagy nyomás lesz, préselni fognak bennünket, de elég erősek vagyunk, hogy kimaradjunk a háborúból – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a szankciókat, amelyek sértik Magyarország érdekeit, továbbra is meg fogják vétózni.

Magyarország nem a vas és acél országa

Orbán Viktor a hazai iparpolitikát ért kritikákra is reagált, szerinte a hazai gazdaság emberi képességekből áll, azt tudjuk csinálni, amihez értünk, ebben pedig fontos szerepe van a hazai iparnak. Jelenleg azonban komoly kihívás előtt a hazai autóipar, mivel az Európai Unió döntése miatt 2035-től nem lehet gyártani fosszilis meghajtású gépjárműveket. „Ha nem tudjuk előállítani az elektromos meghajtáshoz szükséges elemeket, akkor azokat máshol fogják legyártani, így a hagyományos autógyáraink szép lassan bezárnak”, ezért

nekünk meg kell tartani a magyar járműipart akkor is, ha közben átáll fosszilis energiáról elektromos meghajtásúra.

Jelen pillanatban a hazai gazdaságtörténet négy legnagyobb beruházása egyszerre zajlik Magyarországon, ami szerinte egy fantasztikus dolog. „Ezek valódi, nyugati gyárak, Magyarország nem a vas és acél országa” – mondta, majd bejelentette, hogy 2-3 gázerőmű épül a következő két évben, ugyanis a megnövekedett energiaigényt csak így tudjuk kielégíteni.

Európa átszerkesztése zajlik a szemünk előtt

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európa átszerkesztése zajlik jelenleg. Míg korában az európai modell úgy nézett ki, hogy Oroszország adta az olcsó nyersanyagot, Európa pedig a modern technológiát, ezt a kapcsolatot mára elvágták. A kormányfő szerint egy évvel ezelőtt még abszurdnak hangzott, hogy Ukrajna EU- és NATO-tagjelölt lehet, így most felemelkedhet Lengyelországgal együtt egy 60-70 millió lakosú közép-európai központ. Magyar szempontból ugyanakkor az is lényeges kérdés, hogy milyen típusú kapcsolatrendszert tudunk kiépíteni, fenntartani Oroszországgal.