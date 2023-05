A személyi jövedelemadó bevallási határideje május 22. hétfő éjfél. Sokan hagyhatták az utolsó órákra a bevallást és a véglegesítést, ugyanis a Nemezeti Adó- és Vámhivatal erre készített honlapja lehalt.

Volt, akit sokadjára engedett be az eSzja honlap hétfő este.

Fotó: Huszár Márk/Mediaworks

Mint szerkesztőségünk észrevette, az SZJA-bevallás honlapja hétfő este rövid időre elérhetetlenné vált, majd újraindult, ám a rendszer továbbra is lassan működött.

A 2022-es évre vonatkozó SZJA adóbevallás tervezeteket március 15-e után tette közzé a NAV az erre szolgáló eSzja felületén. Az adóbevallást május 22. hétfő éjfélig lehet manuálisan elfogadni. aki ezt kihagyta, a dokumentum a határidő után automatikusan elfogadottnak minősül. A különböző kedvezmények igénybevételét azonban egyénenként szükséges jelezni, így mindenképpen érdemes ránézni a NAV által készített tervezetre.

Szerkesztőségünk tagjai az alábbi hibaüzeneteket tapasztalták az este folyamán.

Ruszin Zsolt a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke hétfő esti közleményben tudatta az MTI-vel, hogy

már délutántól folyamatosan szakadozott az adatkapcsolat a NAV rendszereivel, majd nagyjából este fél nyolctól a Központi Azonosítási Ügynök nem volt elérhető, így egyetlen kormányzati rendszerbe se lehetett belépni.

A vonatkozó kormányrendelet szerint ESZJA bevallási határideje akkor hosszabbodik majd automatikusan, ha legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést.

Az ESZJA rendszer a jelenlegi hiba mellett is számos informatikai problémával küzd, nem képes elmenteni a megszerkesztett bevallást és hamis hibaüzeneteket ad válaszul

- például azt írja, hogy a munkamenet közepén, hogy másik böngészőben meg van nyitva az oldal, ami nem igaz.

Miután a jogszabály szerint a fentiek kimerítik az "elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó technikai tevékenység" fogalmát, így a 2023.05.22.-én esedékes bevallások, így

az ESZJA bevallás határidejét is meg kellene hosszabbítani.

A határidő meghosszabbítását az is indokolja, hogy 2023.05.22-én leállt az online számlák lekérdezése is.

Az alelnök emlékeztetett arra, hogy már korábban is figyelmeztetettek arra, hogy az elektronikus ügyintézésnek való kitettség mértéke messze túlszárnyalja a kormányzati informatika stressztűrő képességét.