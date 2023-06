Továbbra is nagy a különbség az infláció mértéke és a kkv-k tervezett pénzügyi eredménye között a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait jelző K&H kkv bizalmi index legutóbbi adatai szerint.

A kkv-k ismét árbevétel- és nyereségnövekedésre számítanak. Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

„Az előző negyedévi enyhe javulást követően ismét visszafogottabb árbevétel- és nyereségnövekedésre számítanak a cégek. Átlagosan 8 százalékos árbevétel- és 3,3 százalékos profitbővülést valószínűsítenek a következő egy évben, szemben az előző negyedévi 8,6 és 4,4 százalékkal.

A kiscégek továbbra sem várnak erős pénzügyi eredményeket, amit tovább tetéz, hogy a várt növekedés jóval a több hónapja extrém magas, 20 százalék körüli infláció alatt van.

A jelenlegi gazdasági környezetben ezért még inkább fontos, hogy a cégvezetők felülvizsgálják az üzleti modelljüket, és tudatosan tervezzék költségeiket és várható bevételeiket” – mutatott rá Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

Árbevételben a mikrocégek, profitban a középvállalkozások optimistábbak

Cégmérettől függetlenül hasonló árbevétel-növekedésre számítanak a vállalkozások. Jelenleg a mikrocégek a legbizakodóbbak, ugyanis egyedül az ő várakozásaik nőttek, 7,8-ről 8,4 százalékra. A középvállalkozások 11,8 százalék helyett most már csak 8, míg a kisvállalkozások 8,9 helyett 7,6 százalékos növekedésben bíznak az előttünk álló egy évben. A profit várt növekedése viszont a cégmérettel együtt nő: a következő egy évben a mikrocégek 2,8, a kisvállalkozások 3,8, míg a középvállalkozások 4,4 százalékkal nagyobb nyereséget valószínűsítenek.

Kevesebb pénz, visszafogott beruházások

A szerényebb pénzügyi várakozásokkal a beruházási szándék is mérséklődött, 66 százalékról 62-re csökkent a fejlesztésre készülő cégek aránya, és minden beruházási célnál visszaesés látható. „Jelenleg főként informatikai (a vállalkozások 30 százaléka) és gépberuházásokra (26 százalék) készülnek a kkv-k. A céges autóflotta korszerűsítését mindössze a vállalkozások 16 százaléka tervezi, ami 2017 óta a legalacsonyabb arány. Ugyan az ingatlanberuházások sosem tartoztak az élmezőnybe, az előző negyedévi 12 helyett most már csak a cégek 6 százaléka számol velük. Az ingatlanpiacon tehát jelenleg nemcsak a lakosság, de a vállalkozások is kivárnak” – elemezte az eredményeket a szakértő.