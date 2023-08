Február 1-jétől az eddig autópálya-matricával közlekedő autóbuszoknak is át kell térniük a használatarányos útdíjfizetésre – hívta fel a figyelmet az i-Cell. A társaság az egyik legnagyobb buszos tapasztalattal rendelkező útdíjbevallási közreműködő cég.

Februártól változik az útdíj a buszoknál. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Az ügy előzménye az Építési és Közlekedési Minisztérium frissen megjelent módosító javaslata „a díjköteles közúthálózatra vonatkozó úthasználati jogosultságokkal” összefüggésben.

A változás az uniós irányelvekkel hozza összhangba a magyar előírásokat.

A tervezet társadalmi egyeztetése szeptember 1-jéig tart, azonban a szöveg szerint az autóbuszok kikerülnek a használatiidőtartam-alapú, e-matricás rendszerből. Ennek oka, hogy 2024. február 1-jétől a teherautókhoz hasonlóan a buszoknak is használatarányosan kell majd kiegyenlíteniük az útdíjat. Mindez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy a jövőben már nemcsak a gyorsforgalmi, hanem a főutak (jellemzően az egy és két számjegyű) használatáért is fizetniük kell a kilencszemélyesnél nagyobb személyszállító járműveknek, mégpedig annál többet, minél nagyobb a kibocsátott szennyezés.

Ez a busztársaságok szempontjából nem biztos, hogy kedvező fordulat, ugyanakkor előremutató hozadékai is lehetnek. Eltűnhetnek ugyanis az utakról a környezetszennyező személyszállító járművek, és a Magyarországot csak az olcsósága miatt tranzitként használó külföldi buszok is. Az i-Cell Kft. operatív elnöke, Farkas Károly arra hívta fel a figyelme, hogy eddig sok külföldi személyszállító jármű csak azért választotta Magyarországot, mert – még ha ez némi kerülőt jelentett is – olcsóbb volt megvenni a matricát, és korlátlanul használni a gyorsforgalmi utakat, vagy akár teljesen elkerülni az autópályákat.

Ez most megszűnhet.

Ráadásul, mivel a kibocsátott szennyezés mértékével arányosan nő a díj, ezért idővel eltűnhetnek az utakról a régi, korszerűtlen járművek.

Hogyan érdemes a buszoknak autópálya-engedélyt vásárolni?

Arról is beszélt, hogy a buszosok akár az interneten is meg tudják venni az úgynevezett viszonylati jegyeket, de ennek számos hátránya van. Például

nem térhetnek le a kiválasztott útról,

és maximum öt köztes állomást iktathatnak be.

Azonban az idén tízéves elektronikus útdíjfizetési rendszer tapasztalatai azt mutatják, hogy idővel szinte minden fuvarozó átáll a kényelmesebb és megbízhatóbb fedélzeti egység (OBU) használatára. Ez alkalmas az elektronikus útdíj automatikus bevallására, kizárja a büntetéseket, és lehetőség van az utólagos fizetésre is.