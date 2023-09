Amennyiben megérkeznének az uniós pénzek a magyar költségvetésbe, az kisimítaná és ki is fogja simítani a büdzsé egyenlegét – erről is beszélt Orbán Viktor hétfőn a parlamentben. Az alkotmányos szokások szerint a kormányfő felszólalásával vette kezdetét az országgyűlés őszi ülésszaka.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy

Brüsszel mintegy három milliárd euróval tartozik Magyarországnak,

miközben Magyarország eleget tett az őt terhelő egymilliárd eurós befizetésnek. Úgy fogalmazott, hogy "Brüsszel inkább adja oda azt a pénzt, ami jár a magyaroknak és műáris fényesebben állna a magyar államháztartás helyzete. Kijelentette, hogy a költségvetés idei hiánycélja könnyedén teljesülne, ha Brüsszel nem gáncsoskodna.

Felhívta a figyelmet rá, hogy az Európai Bizottság úgy várja el, hogy Magyarország járuljunk hozzá az uniós költségvetés módosításához és vegyen részt 99 milliárd euró plusz befizetésből, hogy Magyarországtól visszatartja a neki járó forrásokat. Azt is elvárja, hogy a magyar kormány vegyen részt még intenzívebben Ukrajna finanszírozásából, miközben a magyarok nem támogatják a háborút. Azt is követeli, hogy az RRF-hitel megnövekvő kamatterheit is viselje arányosan, miközben az alapból nem utalják el a Magyarországnak járó rész. "Több pénzt akarnak tőlünk, miközben politikai okokból nem visszatartják, ami minket megillet" – összegzett.

Megerősítette, hogy a kormányzat inflációs célja, hogy év végére egyszámjegyű legyen a drágulás. Megjegyezte, hogy ez újszerű elem, hiszen inflációs várakozása a jegybanknak szokott lenni. Csakhogy az energiaárak elszállása, illetve a szankció politika olyan mértékű inflációt okozott, amivel a jegybank már nem tudott megbirkózni. Ezért a kormány átvette ezt a feladatot ennek felelősségével együtt. Saját vállalásokat tett és saját eszközöket alkalmazott. Itt megemlítette az online árfigyelő rendszert és a kötelező akciózásokat is. Szerinte a terv működik, szeptemberben 12 százalék körül, decemberre pedig biztosan 10 százalék alatt lesz az infláció.

Azonban direkt üzent az üzemanyagkereskedőknek.

Orbán Viktor figyelmeztette őket: ha nem tudják vagy nem akarják kordában tartani a literenkénti árakat, a magyar kormány ismét be fog avatkozni.

Szóba hozta a jegybanki adósságot is. Rámutatott, hogy a Magyar Nemzeti Bank komoly adósságot halmozott fel az elmúlt években, ezért pedig a költségvetésnek kellene helytállni. Erre képes is lenne a büdzsé, de csak akkor ha más fontos területekről finanszírozást von el. "Ne ezt tegyük! Mentsük ki a jegybankot szorult helyzetéből egy törvénymódosítással, amit be is fogunk terjeszteni a ház elé" – vetítette előre. Pozitívan nyilatkozott viszont az államadósságról. Emlékeztetett rá, hogy a magyar kormány érdekelté akarja tenni a megtakarítással rendelkező magyarokat, hogy állampapírba fektessenek. Ez ugyanis hasznos a költségvetésnek és a megtakarítással rendelkezőknek is. A hitelek kamatait nem külföldi hitelezőknek, hanem magyarok a magyaroknak adják oda, ez pedig biztos forrást jelent az államkasszának. Jelenleg az államadósság kétharmada magyarok, egyharmada pedig külföldiek kezében van. A teljes államadósság 24 százalékát magyar háztartások birtokolják. Ez rendkívül pozitív, Magyarország ezzel éllovas az EU-ban.

Külön kitért a honvédség és a védelmiipar területére. Arról beszélt, hogy a kormány stratégiai döntést hozott, amikor célul tűzte az ütőképes honvédség és világszínvonalú hazai hadiipar megteremtését. Utóbbi bázisa Zalaegerszeg, ahol olyan tudás halmozódik fel, amilyennel eddig nem rendelkezett Magyarszág. Kijelentette:

a következő évtizedekben Európa militarizálódni fog, ehhez pedig a saját biztonságunk érdekében alkalmazkodni kell.

Ezért további katonai megállapodások jönnek létre, ezek közül az egyik egy magyar-német-izraeli kooperáció harci drónok gyártására. Szerbiával ugyancsak partnerség jött létre, ami immáron magába foglalja a védelmiipart és a honvédelmet is. Gőzerővel zajlik a toroborzás és az idén már négyezren szerződtek a honvédséggel. Röviden kitért a klímabarát ipar kérdésére. Rávilágított, hogy a magyar ipar és a magyar gazdaság úgy növekedett 1999 után, hogy a szén-dioxid kibocsátása csökkent. Ezt kevés állam mondhatja el magáról. közölte, hogy

Paks 2-vel,

Paks 1 üzemidejének meghosszabbításával,

a napenergiakapacitásokkal

és a tartalékerőművek felépítésével

önállóvá teszik a magyar energetikai rendszert. Szerinte a folyamat négy-öt évvel előrébb jár a tervezetthez képest, ami azért is jó hír, mert mások most nyitják újra tucatszám a szénerőműveiket. "Ez a sors és a zöld politikai fintora. Magyarország viszont a klímabajnokok klubjához tartozik" – jegyezte meg. Azt is bejelentett, hogy a magyar kormány elvégezte a házifeladatát és feltöltötte a hazai gáztárolókat, amelyek az éves szükséglet 60 százalékát már biztosítani tudják. A nyáron elvégezték a villamoshálózat teljes felülvizsgálatát. Tekintélyes részét ismét megnyitották és az elszámolási vitát követően újra befogadják lakossági napenergia kapacitásokat.

Hosszabban szólt az energiaellátásról. Azt mondta, hogy a kormány kiemelkedő vállalása, hogy az energetikai világpiac felfordulása ellenére fenntartják Magyarország energiabiztonságát. Nyáron energetikai együttműködések sorát kötötték meg a török, az azeri és a katari féllel. Erre azért van szükség, mert Brüsszelben úgy döntöttek, hogy az orosz energiahordozókról leválasztják Európát. "Ez ellentétes az érdekeinkkel, de most nincs elegendő erő ahhoz, hogy megakadályozzuk" – fogalmazott. Azonban képesek csökkenteni a negatív hatásokat és alkalmazkodni az új helyzethez. Kiemelte a türk világ stratégiai szerepét. Délről a Török Áramlaton keresztül már az éves gázellátás közel fele, csaknem öt milliárd köbméter érkezik. Ezen felül már közvetlen török gázt is vásárolunk. Megkezdődött az azeri gáz szállítása is, és az EU-t és külön Romániát bevonva nagyszabású energiaszállítási tervekről is megegyeztek.

Felhívta a figyelmet, hogy az egész világ verseny fut a katari földgázért, ebbe pedig Magyarország is bevezetett. A katari emír budapesti látogatása sokat javított az esélyeken. hangsúlyozta, hogy a keleti és a türk világ súlya nőni fog Európa számára, de ennek a magyar kormány régóta tudatában van. "A minszki béke törékenysége a kezdetektől nyilvánvaló volt. Tudtuk, ha Ukrajna nem hagy fel a NATO csatlakozás szándékával, újabb konfliktus támad, ami az orosz energiaszállításokat is veszélybe sodorja. Ezért jó előre stratégiai és baráti szintre emeltük az ázsiai kapcsolatainkat, 2018-ban már megfigyelői voltunk a Türk tanács politikai közösségének, éppen ezért a háború és az Északi Áramlat ellen elkövetett, feltételezhetően állami terrorakció nem állított minket megoldhatatlan feladat elé. ha kiterjed a figyelmük a befektetésekre, a kereskedelemre, akkor kellő szerénységgel kijelenthető, hogy Magyarország keleti stratégiája működik" – értékelt a kormányfő.