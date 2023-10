Legyűrve a koronavírus-járvány miatti visszaesést és egyéb nehézségeket, 2023-ban már 5,6 millió utast szállít a Wizz Air, amely munkavállalói állományát is jelentősen növeli – hangzott el a diszkont-légitársaság sajtóeseményén.

Fotó: Shutterstock

A beszámoló szerint az idei az első olyan év, amelyre már nem vetett árnyat a pandémia, és amelyik igen látványos keresletnövekedéssel járt: a hazai piacvezetőnek számító Wizz Air gépeinek a kihasználtsága 94-95 százalékosra emelkedett vissza, ez megfelel a Covid előtti utolsó időknek.

Nem az a kérdés, hogy eladjuk-e a jegyet, hanem hogy mennyiért

– összegzett Radó András szenior kommunikációs vezető. Mindez a zöldkihívások teljesítésében is segít, mert a magas kihasználtság révén az egy utasra vetített károsanyag-kibocsátás visszaesett a világjárvány előtti szintre, és miként a cég kiemelte, már akkor is jóval alatta maradt a versenytársak értékeinek, a következő évtizedben pedig további 25 százalékos csökkentés a terv.

Mennyi idő alatt rendezi a panaszokat a Wizz Air?

A közelmúltat elemezve 2022-t rendkívül nehéznek minősítették, mivel a Wizz Air sem állt teljesen készen a hirtelen visszapattanó keresletre, 2023 azonban már sokkal szebb képet fest.

Kitértek például arra, hogy 60 százalékkal kevesebb a járattörlés, amelyeknek egyébként a legtöbb esetben külső okuk van, hiszen 30:30:15 százalékos az arány

a sztrájkok,

a légi irányítás munkaerőhiánya, illetve

az időjárás között, és

csak a fennmaradó hányad minősül a légitársaság saját hibájának.

Az idei nyarat nehezítő tényezők között említették még az ellátási lánc problémáit, például hogy lassan érkezik repülőgép-alkatrész, ami miatt a karbantartási munkálatok sokkal tovább tarthatnak, továbbá a sztrájkokat. Extrém példaként hangzott el, hogy London Gatwick repülőtere konkrét járattörlésekre kérte a társaságokat, mert hiába rendeltek be mindenkit, így sem volt kellő légi irányító, aki ki tudta volna szolgálni az igényeket.

Ugyanakkor a statisztika szerint a jogszabályban előírt 30 helyett az esetek 90 százalékában öt napon belül rendeződnek a panaszos esetek – az utóbbihoz nyújt segítséget, hogy a WizzAir is nagyban automatizál, de nem lehet mindent, ezért az állomány folyamatosan növekszik.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hova szeret utazni a magyar?

Idén májusban ünnepli majd 20. születésnapját a cég, és jövő júniusban az első járatot, amely annak idején Londonba tartott. A történelmi áttekintés szerint az egykori ezerfős munkavállalói létszám azóta nyolcezerre nőtt – ez nagyjából a duplája a Covid előtti mennyiségnek –, ennek túlnyomó része személyzet, mivel az irodai háttérmunkákat 350-en végzik. Csak idén háromezer új dolgozót vesznek fel, habár ebben közrejátszik a fluktuációs hatás is, amelynek a mértéke azonban nem publikus.

Azzal ellenben büszkélkedett a Wizz Air, hogy a kezdeti 15 repülővel szemben ma már kétszáz körüli a gépparkja, amely évente harminc-negyven új példánnyal bővül,

ugyanakkor tíz-tizenkét éves használat után vissza is adogatnak gépeket a lízingcégnek. Összességében 4,2 év azt átlagéletkora a gépeknek, ez szintén alacsonyabb a piaci átlagnál.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az utazási szokásokra és trendekre áttérve elhangzott, hogy a foglalások jellemzően 80-ról 100 nappal az utazás előttre kerültek át, ezt annak tudják be, hogy az utasok már nem tartanak váratlan eseményektől és-vagy hatósági egészségügyi korlátozástól. A legnépszerűbb gyermekkel utazós helyszín Olasz-, Spanyol-, Német- és Törökország. A magyar ügyfelek dobogós helyen vannak a priority-jegyvásárlásban, és a legtöbben 20 kilós bőröndlehetőséget választanak.

Melyek az új desztinációk?

A desztinációs és menetrend-bejelentésekre már a klímaváltozás is hatással van, mivel Alghero, Antalya, Burgasz, Iráklion, Korfu, Mallorca, Rodosz és Zákinthosz a korábbi, szeptember közepi zárás helyett ezúttal október végéig repülhető, miután kitolódott a meleg és napfényes időszak. Érdekes módon a naptári évben nemcsak tovább tartó, hanem korábban is kezdődő meleg időszaknak az előszezonra még kevéssé van hatása, ennek az lehet az oka, hogy

a tanév végét mindenki megvárja, ugyanakkor ősszel, az iskolába és munkába visszaesve hamarabb támad igény az ismételt utazásra.

Az úgynevezett VFR (visiting friends and relatives, azaz barát- és rokonlátogató), néhány napos kiruccanások tekintetében amúgy is erős a cég, amely azt is észlelte Kelet-Európában, hogy létrejött egy több pénzzel és szabadidővel rendelkező középréteg, amely kedveli és használja is az új nyaralós úti célokat.

Idevág, hogy októbertől Edinburgh helyett Glasgow a skóciai desztináció, folyó hótól lehet repülni Koppenhágába, Kairóba és Sarm es-Sejkbe is Budapestről, decembertől pedig már Debrecenből is elérhető Róma.