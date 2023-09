A Wizz Air repülőkapacitásának akár tizede is kieshet a jelenleg futó, jövő márciussal záruló, 2024-es üzleti év második felében, miután a magyar hátterű diszkont légitársaság Airbus gépekből álló flottájának jelentős részét át kell vizsgálni a hajtóműveket gyártó cég által felfedezett meghibásodás miatt.

A hajtóművek átvizsgálása hosszadalmas, évekig tartó folyamat lesz – Fotó: Karolis Kavolelis

Az Airbus hajtóműveit gyártó Pratt & Whitney anyacége, a korábban Raytheon néven ismert légi ipari beszállító, az RTX hétfőn közölte, hogy 600-700 turbóventilátoros hajtóművet (GTF) hív vissza minőségellenőrzés céljából, ami miatt az érintett, Airbus A320neo típusú repülőgépek közül számos a földre kényszerül majd. Az újgenerációs hajtóművek átvizsgálása meglehetősen hosszadalmas folyamat lesz, és a gyártó becslése szerint csak 2026-ban zárulhat le.

Greg Hayes vezérigazgató korábban 60 napra becsülte az egy hajtómű kivizsgálásához szükséges időt, ezt azonban most már 300 napig is eltarthat a vállalat szerint. Az átfogó ellenőrzés miatt évente átlagosan 350 gép eshet ki a forgalomból, 2024 első felében pedig akár egyszerre 650 gép is a földön ragadhat.

Csapás a gyártónak és a légitársaságoknak is

A nem várt probléma pénzügyileg is nagy csapást jelent az RTX-nek, amely profitfigyelmeztetést is adott a hét elején.

A minőségellenőrzés 6-7 milliárd dollárra saccolt költségei a következő néhány évben 3,5 milliárd dollárral csökkenthetik az adózás előtti eredményt. Az idei szabad készpénzállomány kilenc helyett pedig csupán 7,5 milliárd dollár lehet, az árbevételt pedig 5,5 milliárd dollárral vethetik vissza a feltárt hiba következményei.

A német gyártópartner, az MTU Aero Engines üzemi eredmény szintjén egymilliárd eurós negatív hatással számol idén.

Elemzőknek nyilatkozva Hayes is elismerte, hogy a probléma jelentős hatással lesz ügyfeleikre is, akik közül néhányan már eddig is kénytelenek voltak nélkülözni egyes, A320neo-családba tartozó gépeiket, és emiatt járatokat törölni. Egy korábban feltárt típushiba következtében ugyanis a 2015 és 2021 között gyártott hajtóművek turbinatárcsáiban felhasznált fémporba mikroszkopikus szennyeződések kerültek.

A magyar hátterű légitársaság flottája szeptember elején 185 darab, Airbus A320 és A321 típusú gépből állt, melyek augusztusban 6,14 millió utast szállítottak. Utóbbi 94 százalékos helykihasználtságot jelent a jelenlegi, 6,52 milliós ülőhelykapacitás mellett. A vállalat jelezte, hogy pénzügyi kompenzációt vár a Pratt & Whitney-től a kieső kapacitások miatt.

A probléma a Wizz Air mellett számos más légitársaságot is érint, a német Lufthansa egyelőre annyit közölt, hogy vizsgálják a helyzetet, az Air New Zealand pedig arról számolt be, hogy a hajtóművek kényszerű kivizsgálása jelentős hatással lesz a menetrendjére a jövő év kezdetétől. A szóban forgó hajtóműveket több amerikai légitársaság is használja, a leginkább érintett három cég a Spirit Airlines, a Jet Blue Airways és a Hawaiian Airlines. Eddig egyikük sem közölte, miként érinti őket a probléma.