Magyarország 300 ezer adag Covid elleni oltást rendelt, az Európai Unió számára fenntartott kontingensből ennyivel részesül a magyar lakosság – mondta az ATV Híradónak Rusvai Miklós virológus.

A vakcina remekül véd az omikron két alvariánsa ellen.

Fotó: Pusztai Sándor / Kelet-Magyarország

Mint mondja, ez már a Pfizer–BioNTech új típusú vakcinája, ebből rendelt az Európai Unió 10 millió oltóanyagot, és ebből van 300 ezer adag fenntartva a magyar lakosság számára.

Arról is beszélt, hogy ez még az év elején járványt okozó omikron-alvariáns ellen lett kifejlesztve, de szerinte remekül véd a jelenleg járványt okozó Eris és Pirola ellen is, hiszen ez a kettő is az omikron két alvariánsa.

A virológus azt nem tudta megmondani, hogy mikor érkezhetnek meg ezek az oltóanyagok Magyarországra.

Ahogy korábban megírtuk, leginkább az oltóorvos szakvéleményére bízná a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, hogy felvegyünk-e negyedik vagy ötödik oltást most, hogy a koronavírus visszatérőben van világszerte. A központ ismét rögzítette, hogy az Eris megjelent nálunk is, ráadásul a fertőző- és terjedési sebessége nagyobb, mint a korábbi variánsoké, ugyanakkor szerencse a szerencsétlenségben, hogy a súlyos megbetegedés kialakulásának a valószínűsége rendkívül alacsony.