A téesz már a múlté – újabb fejlesztések vidéken, ezúttal automata fejőrobotokat üzemeltek be

Átadták a Körmendi Agrár Kft. két és fél milliárdos (ebből 1,3 milliárd vissza nem térítendő támogatás), az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című pályázat révén megvalósult projektjét péntek délelőtt. A Vaol cikkéből kiderült, hogy egy 4500 négyzetméteres, automatizált, modern, fejőrobotokkal felszerelt istállót avattak fel az agrárcég telephelyén.

A rendezvényen Balázs István, a telep tulajdonosa elmondta: ez egy új technológiai mérföldkő a cég életében. Hozzátette, hogy a beruházástól a hatékonyság és termelőképesség növekedését várják. Költségcsökkentési és tartástechnológiai szempontból is nagy jelentőségű a fejlesztés, az utóbbi a telepen élő állatok kényelmét, komfortérzetét, egészségét és a fejés higiéniai feltételeit is javítja, ami élelmiszer-biztonsági szempontból is fejlődést jelent.

Az automatizálásnak köszönhetően a fejés, az etetés, a hűtés és a trágyakezelési folyamatok is teljesen önállóan, személyzet nélkül működnek, ez pedig a térségben fennálló munkaerőhiány okozta kockázatot is minimalizálja.

Fotó: V. Németh Zsolt / Facebook

Az intelligens telepirányítási rendszerek és az általuk szolgáltatott adatok lehetővé teszik a precíziós tervezést és a hatékony gazdálkodást. A cél az, hogy 2025 elejére maximális kihasználtsággal üzemeljen a fejőrobotos istálló, és ezáltal még magasabb szintre emelje a Körmendi Agrár Kft. gazdálkodását – hangsúlyozta Balázs István.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszterelnöki biztos ünnepi beszédében kifejtette: ez a beruházás a nemzetközi színtéren is kiemelkedőnek számít. A modern istálló, az automatizált rendszerek és a fejőgépek telepítése a képviselő szerint nem csupán a telep, de a térség számára is meghatározó.

Lassacskán ezekből a téeszemlékekből egy korszerű, európai, 21. századi üzem fog kialakulni – méltatta a fejlesztést, amelyben kiemelt szerepet játszott a partnerség.

Az Axiál Kft. mezőgazdasági gépek forgalmazásával és fejőrobotos technika szállításával járult hozzá a projekt sikeréhez.

A tulajdonos, Harsányi Zsolt hangsúlyozta: az automatizáció a jövő iránya, és a fejlesztés nem csupán a vállalkozásoknak, de a környezetnek és a gazdálkodóknak is előnyt hoz. Az építészeti kivitelező Hettyei Éptech Kft.-t Mozsár Erik operatív igazgató képviselte.