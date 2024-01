A Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményénél, az ÉMI Nonprofit Kft.-nél a kormány fenntartható gazdaság- és iparfejlesztési céljaival összhangban elindult az építési termékek egyszerűsített környezeti értékelése és az ehhez kapcsolódó információs rendszer.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Az ÉMI az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével együttműködve a termékgyártók önkéntes nyilatkozatára és adatszolgáltatására alapozottan minden stratégiai jelentőségű termékre elvégzi az értékelést és közzéteszi az információkat.

Ez támogatja, hogy lehetőség szerint a beruházási helyszínhez legközelebb gyártott – tehát a magyar ipar által előállított –, elérhető, illetve legalacsonyabb környezetterhelésű építési termékekre essen a választás egy beszerzés során.

Az ipar húzóerőt képez a gazdaságban, a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékében 23 százalékot képvisel, a nemzetgazdasági beruházások 33 százalékát képviseli. A hazai, magas hozzáadott értékű, energiahatékony gyártókapacitások megteremtésével és fejlesztésével növelhető a magyar gazdaság ellenálló képessége, a magyar ipar teljesítménye. Az alapanyag-előállítási ágazatok a hazai ellátás hatékony biztosításán keresztül más ágazatok versenyképességét is biztosítják, jelentőségük az új technológiák adaptálásában, a zöldátállásban és a kapcsolódó szabályok betartásában kiemelkedő.

Az iparstratégiával összhangban tehát a most készülő információs rendszer jelentősen erősíti a magyar tulajdonú vállalatokat azáltal, hogy a magyar ipar által előállított termékekre fókuszál.

A rendszernek köszönhető adatalapú döntéshozatal pedig közvetetten növeli a hatékonyságot és az eredményességet

– emelte ki a fejlesztés kapcsán az iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár, Fábián Gergely.

A beruházók tudatos döntését az adatbázis azzal is segíti, hogy az építési termékek leglényegesebb műszaki információit is publikálja gyártói teljesítménynyilatkozatok formájában. A minőségen túl tehát a szállítási távolság, az újrahasznosítási potenciál és a természetes anyagok arányának figyelembevétele is meg tud történni a kiválasztásnál. Ezzel Magyarországon is elindul az építőipar zöldátállása és párhuzamosan a zöld közbeszerzési szabályok, illetve a támogatással megvalósuló lakáscélú programok felülvizsgálata.

A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívja az építőipari szereplők figyelmét, hogy vegyenek aktívan részt az adatbázis és az információs rendszer építésében, hiszen a cél közös: a hazai ipar versenyképességének javítása, az épített környezetünk védelme, a fenntartható megoldások elterjesztése és a beruházások ösztönzése.