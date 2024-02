Február 5-én indult el az elektromosautó-pályázat. Másnap reggelig 1121 hazai vállalkozás nyújtotta be a támogatási kérelmét 1440 járműre, 5,6 milliárd forint értékben. A legfrissebb adatok alapján hogy áll most a kérelmek száma?

Legfrissebb adataink szerint körülbelül 1400 darab beadott kérelmet adtak be mintegy hétmilliárd forintos támogatási összegre, ami még nem éri el a teljes támogatási keretösszeg negyedét. A kezdeti lelkesedés után az érdeklődés alábbhagyni látszik, de ez teljesen természetes, és illeszkedik a más támogatási konstrukcióknál tapasztalt folyamatokhoz.

Ennél a pályázatnál adataink szerint a kérelmek egyharmadát adták be Budapesten, és kétharmadát vidéken, ebben nincs meglepetés.

Fekete Csaba: 2021-hez képest 35 százalékkal nőtt a tisztán elektromos autók forgalomba helyezése.

Fotó: CIB Lízing Csoport

A kiírás szerint március 31-ig lehet pályázni, ebből az látszik, hogy a támogatási keretösszeg jó eséllyel nem fog kimerülni, hiszen a jelenlegi intenzitást figyelembe véve mintegy két évre is elegendő lenne.

Azt látjuk, hogy a különböző feltételek, amelyek a támogatás mértékét meghatározzák – akkukapacitás, nettó vételár, alkalmazottak száma – átlagosan hárommillió forintos támogatást valószínűsítenek.

A konstrukció hatékonyan stimulálja a piacot, ahogy az várható volt, hiszen a nemzetközi trendek is azt mutatják, hogy az állami támogatások mértéke és az eladások nagyon korrelálnak.

Márciusig lehet pályázni a kiírásra. Mire figyeljenek leginkább a jelentkezők?

A kiírásnál a két legfontosabb dolog, hogy csakis elektronikusan lehet pályázni, a pályázatot magát pedig elektronikus aláírással is el kell látni. Azt feltételezzük, hogy lesznek olyan vállalkozások, nem is kis számban, akik ezzel az eljárással lépnek be az elektronikusan aláírt dokumentumok világába – annak a vállalkozásnak, amelynek még nincs elektronikus aláírása, ennek az ügyintézésére is időt kell fordítani. Fontos, hogy

a pályázat utófinanszírozott, 20 hónap alatt le kell zárni még akkor is, ha finanszírozást vesz igénybe a pályázó,

ami számunkra, mint lízingtársaságra nézve azt jelenti, hogy a céges autóbeszerzések legnépszerűbb finanszírozási formája, a nyílt végű lízing ki van zárva a jelentős adókockázatok miatt.

Véleményünk szerint a vállalkozásoknak dönteniük kell: vagy a nyíltvégű lízingkonstrukciók áfaelőnyét szeretnék kihasználni, vagy a támogatást. Az utófinanszírozás és a 20 hónapos időablak miatt a két konstrukció egyidejű igénybevétele a jogi szabályozás miatt nem reális, annak ellenére sem, hogy a pályázat de facto nem zárja ki.

Figyelniük kell a vállalkozásoknak arra is, hogy kik nem vehetik igénybe a támogatást:

frissen alapított társaságok, taxis, autókölcsönző, autókereskedelmet a tevékenységük között tudó vállalkozások is kiesnek a támogatotti körből és az extrémen kis árbevételű társaságok is

– a jármű nettó ára ugyanis nem lehet magasabb, mint az utolsó lezárt év árbevétele. Számolni kell azzal is, hogy a pályázat kötelezően teljes körű cascót is előír a járművekre, amelyek árszintje a hasonló kategóriájú belsőégésű motoros autókhoz képest jelenleg még mintegy háromszoros, ez akár 800 ezer – 1,1 millió forint is lehet évente.

Ha a keretösszeg kimerüléséig élne a pályázat, az jelentősen növelné az elektromos autók arányát a vállalkozások flottájában.

Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló

Mely gépjárművekre vonatkozik, és melyekre nem vonatkozik a támogatás?

Csak tisztán elektromos hajtású autókra vehető igénybe a támogatás, plug-in hibrid és öntöltő konstrukciók ki vannak zárva. A támogatással vásárolt autónak újnak kell lennie, a forgalomba helyezés nem lehet korábbi, mint 2023. december 9. A jelenlegi adataink alapján az elektromos autót vásárló cégek 90 százaléka személyautót, 10 százaléka kishaszonjárművet vásárol, ezt alapvetően a piaci kínálat határozza meg, ez az arány látszik a támogatási igényeken is.

Nyerészkedők mindig vannak. Mivel védik a becsületes pályázókat a kiírásban?

A már említett kizárások mellett fontos szabály, hogy a támogatással vásárolt autó három éven belül: nem elidegeníthető (legkésőbb 2027. december 31-ig), nem adható bérbe, nem vonható ki a forgalomból. Szerencsére bátran kijelenthetem:

a pályázat jól kizárja a nyerészkedőket.

Vannak egyéb finanszírozási lehetőségek?

A különböző finanszírozási konstrukciók nincsenek kizárva, illetve a vállalkozásoknak, ha van Széchenyi konstrukciójú beruházási vagy likviditási hitelkeretük, a kiírás nem tiltja azt, hogy járművásárlást finanszírozzanak belőle. A Széchenyi Lízing konstrukció csak kishaszongépjárművek vásárlásakor használhatók fel. Fontos ugyanakkor, hogy ha lízinggel kalkulál a vállalkozás, már megkötött és aláírt lízingszerződést kell benyújtani a pályázathoz.

Miért éri meg a hazai vállalkozásoknak elektromos autót használni?

Az elektromos autó használata esetén nincs nincs regisztrációs és cégautóadó, valamint a visszterhes vagyonátruházási illeték alól is mentesül a vállalkozás, így a pályázat 2027-ig tartó időablakával kalkulálva akár olyan nagyságrendű összegek is megtakaríthatók, amely mérhető a támogatás mértékéhez. Ehhez hozzájönnek még a zöldrendszámos előnyök, illetve az üzemeltetés költségein realizálódó árelőnyök, mind a kilométerre vetített futásköltség, mind pedig a szervizszámlák terén.

A CIB Lízing vezérigazgatója szerint abban nincs meglepetés, hogy a kérelmek egyharmadát Budapesten, kétharmadát vidéken adták be.

Fotó: CIB Lízing Csoport

Hogyan látják adataik alapján, a zöldenergiára való átállás hogy halad a hazai kkv-nál?

Tavaly 128 469 személygépkocsi és kishaszonjármű került forgalomba, ezek közül 73 800 került jogi személy tulajdonába. Míg az elektromos kishaszonjárművek ebben a tömegben még alig láthatók, az elektromos személyautók, szám szerint 5 798 (2023) körülbelül az 5 százalékát jelentik a piacnak.

Az Európai Uniós átlag 18 százalék, Németországban is 20 százalék fölött van, Norvégiában 75 százalék, ehhez képest még felzárkózásban vagyunk. Ám 2022-höz képest 23 százalékkal, 2021-hez képest 35 százalékkal nőtt a tisztán elektromos autók forgalomba helyezése, ha a darabszámot nézzük.

Mekkora lett a vásárlási kedv a magyar vállalkozásoknál?

A most futó pályázat egészen biztosan pozitív és jól látható hatással lesz erre a folyamatra, már csak azért is, mert a felméréseink szerint a vásárlók fele nem tervezett elektromos autót vásárolni, sőt lehet, hogy járműbeszerzés is később lett volna napirenden, de a támogatás miatt döntött így. Mivel elviekben van lehetőség arra is, hogy a pályázat határidejét meghosszabbítsák, biztosak vagyunk abban, hogy