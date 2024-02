Huszonnyolcadik alkalommal indította el az Ökumenikus Segélyszervezet tavaly az adventi adománygyűjtését, amelyhez több mint hatszázezren csatlakoztak. A segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta, ezúttal is kettős céllal hirdettek összefogást. Nem csupán azért, hogy az igen nehéz 2023-as évben rászorulók ezreinek tegyék szebbé az ünnepét, hanem azért is, hogy a nélkülözők és bajbajutottak támogatását idén is folytatni tudják – fogalmazott.

Az adományok összege bár jelentős, nem csupán a nehézségek könnyítése, hanem a boldogulás segítése is az Ökumenikus Segélyszervezet célja.

Fotó: Shutterstock

Hatezer magánadományozó nyújtott pénzbeli támogatást, a 1353-ra érkező hívások, sms-ek immár ötszáz forintot jelentettek, a Szent István-bazilikánál elhelyezett adománypont már jól bejáratott helyszínnek számított, a másik fő bázis Kaposvár volt. Jelzésértékű, hogy csak a 1353-as adományvonalon több mint százhuszonötmillió forint gyűjt össze negyedmillió hívással – hangzott el a szervezet eseményén.

A legnagyobb adományozó partnerek egyike a Tesco volt, Pálinkás Zsolt, a cég magyarországi vezérigazgatója elmondta, tizennegyedik alkalommal vettek részt az adománygyűjtési akcióban, a vásárlók különböző értékben vásárolhattak adományokat a kasszáknál. Összesen háromszázharmincezer tranzakció történt, ez negyven százalékkal több, mint tavaly. Összegben ez 82 millió forintot jelent, a Tesco ehhez hozzájárulva 85 millió forintot adott át a segélyszervezetnek. A vállalat oklevéllel köszönte meg a pénztárosok nélkülözhetetlen részvételét. Kovács Kokó István, Wolf Kati, Gyurta Dani jószolgálati nagykövetként vettek részt.

Három kategóriában adtak át elismeréseket, díjazták a legtöbb adományt nyújtó magánszemélyeket, a legtöbb adományt gyűjtő üzleteket – sorrendben Érden, Mosonmagyaróváron és Kiskőrösön gyűlt össze a legtöbb adomány. Tavaly az adománygyűjtők sora új stratégiai partnerrel bővült. A támogatók sorába lépett az MBH Bank és a Mastercard, velük egyedülálló együttműködés jött létre.

Kutas István, az MBH Bank kommunikációs igazgatója elmondta, a bank tavaly májusban írt alá hároméves együttműködést, amely során a rászorulókat átfogóan segítik, elhatározva, hogy mindezt pedig nem csupán formálisan teszik. Adventkor bevonták az ügyfeleket is, akik Mastercard kártyájuk használatával hozzájárultak az adományokhoz,

az MBH Bank így 50 millió, a Mastercard 15 millió forintot gyűjtött össze, felhívva egyúttal a figyelmet az adományozás fontosságára, remélve, hogy nem csupán rövid távra szól a figyelem.

Boris Martinovic, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója reményét fejezte ki, hogy lesznek még hasonló együttműködések, hozzátéve, hogy ma kezd egyértelművé válni, hogy a nagyobb cégek egy-egy jó ügy mellé állnak, nem volt mindig így. Azt is mondta, nem csak pipaként kell tekinteni erre, a cél a hosszú távú elkötelezettség.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója összegezte,

mindennel együtt 380 millió forint gyűlt össze.

A magán- és vállalati befizetések összege meghaladta a 168 millió forintot. Lehel László emlékeztetett, korán a nyilvánosság elé álltak az adományok fontosságát és követhetőségét hangsúlyozva, mutatva annak felhasználását is. Sokat tesznek az átláthatóságért, ezt belső ellenőrzéssel segítik. Az összeg csak egy része megy ünnepi akciókra, igyekeznek az okokat is felkutatni, akinek lehet, például munkát szereznek, de ugyanígy adományok segítségével fedezik az éves működést. Szavaiból világosan kiderül, nem csupán segélyeznek, hanem az életre nevelnek, boldogulni segítenek, esélyt teremtenek.