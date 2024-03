Jellemzően két éjszakára, személyenként átlagosan 15 ezer forintért érkeznek be a foglalások a március 15–17. közötti időszakra, az idei ünnep sajátossága, hogy két hete pörgött fel az utazási kedv, napról napra többen döntenek úgy, hogy a hosszú hétvégét egy vidéki wellness hotelben töltik – tudtuk meg.

Ünnep vízközelben: a legkedveltebbek most a négycsillagos wellness szállodák.

Idén Eger, Budapest, Pécs, Gyula és Zalaegerszeg vezeti a március 15-ei hosszú hétvégére szóló előfoglalási toplistát, ami nem igazán újdonság, tekintve, hogy e tavaszi nemzeti ünnepet a szeszélyes időjárás miatt a legbiztosabb valamelyik wellness hotelben tölteni.

Nem késett még el senki

Sorra vettük a legnépszerűbb helyeket, és azt láttuk, hogy tipikusan a működő szálláshelyek negyede még tud szabad szobát biztosítani a későn foglalóknak is.

Egerben, a jelenleg legnépszerűbb város kínálatában például 489 szálláshely szerepel, ezek közül 112 tud még szabad szobát biztosítani, vagy például Gyulán is a 283 szálláshely közül 75 még foglalható volt csütörtökön délután. A 15 ezer forintos éjszakánkénti, fejenkénti átlagárba is számos szállás belefért, köztük olyanok is, amelyek reggelit is adnak ennyi pénzért a Szallas.hu oldalán.

Az idei árak 9 százalékkal magasabbak az egy évvel korábbiaknál

– mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, hozzátéve, hogy egy éve nem volt ilyen hosszú hétvége ilyenkor, de ez az áremelkedés az egész évre jellemző.

Sírkő-turizmus a Balatonon? Március 15-én is lenne mit felkeresni ott Szinte minden balatoni településnek megvannak a maga hősei, akiknek nevét, haditetteit számos emléktábla, sírhely őrzi a tó környékén, ahol több olyan szobor is található, amelyek előtt érdemes lenne március 15-én megállni, mert olyan mondandója lehet az erre kirándulók számára, amelyek az 1848-as forradalommal kapcsolatosak. Bécsben már komoly bevételt jelentenek a „sírkő turisták”, itthon még keveset foglalkoznak ezzel – hívta fel a figyelmet a történelmi attrakciókra a Balatoni Turizmus Szövetség.

A fűtési szezon után képbe kerülnek a kevésbé komfortos, olcsóbb szálláskategóriák is, megnő az apartmanok, üdülőházak és a kempingek iránti kereslet, lejjebb tolva az átlagárakat.

A foglalások közel 40 százaléka szól ezen a hétvégén wellness-szálláshelyre,

összességében a vendégek több mint harmada hotelt választott a Szallas.hu összesített adatai szerint.

A legnépszerűbb belföldi úti célok a március 15-ei hosszú hétvégén a magyarok körében (vendégéjszakaszám szerint, a Szallas.hu adatai alapján):