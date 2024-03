Bécsben egy okostelefonos applikáció segítségével akár Beethoven vagy az ikonikus popsztár, Falco sírja előtt is leróhatják tiszteletüket a turisták, Balatonon viszont nincs ilyen applikáció, pedig ott is lenne mit megmutatni azoknak, akik kíváncsiak például az 1848–1849 -es forradalom huszárjainak síremlékeire – hangsúlyozza közleményében a Balatoni Turizmus Szövetség.

A temetői turizmus nálunk is a kultúra része.

Fotó: Németh András Péter

„Tombstone tourism” kifejezés ma még nem túl ismert a hazai turisztikai szakmában, ugyanakkor a most következő hosszú hétvége rávilágíthat arra, milyen fontos is volna, hogy foglalkozzanak a szakemberek ezzel a témával.

Huszár emlékhelyek sokasága

A Balaton és környéke tele van olyan huszár emlékhelyekkel, amelyeket egy kirándulás alkalmával érdemes lehet felkeresni, akár gyerekekkel is, akik a legfogékonyabbak erre a történelmi időszakra, és a kirándulás alatt szerzett élményeiket be tudják építeni az iskolai tanulmányaikba is – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Szinte minden balatoni településnek megvannak a maga hősei,

akiknek nevét, haditetteit számos emléktábla, sírhely őrzi. Több olyan szobor is található a Balaton környékén, amelyek előtt érdemes ezen a napon megállni, mert olyan mondandója lehet az arra kirándulók számára, amelyek az 1848-as forradalommal kapcsolatosak – tette hozzá a turisztikai szakértő.

Szoborállításban a balatoniak világelsők

Kevesen tudják, hogy Kossuth Lajos első köztéri szobrát is Balatonon állították fel közadakozásból 1894-ben a mai Balatonszabadi területén, ami az osztrák-magyar monarchia idején igen bátor tettnek minősült.

Később Balatonkenesén és Balatonalmádiban is állítottak hasonló szobrot.

Több más forradalmi emlékmű is található a Balatonon, amelyek akár egy kerékpáros kirándulás alkalmával is megközelíthetők.

Ilyen például a badacsonytomaji temető, ahol Pöltenberg Ernő tábornok díszsírhelye található, aki huszárszázadával részt vett többek között a pákozdi és az isaszegi csatában. Az osztrák csapatokhoz hasonlóan több alkalommal az oroszok is vereséget szenvedtek katonaitól. A forradalom végén Pöltenber Ernőt halálra ítélték, a tábornok elsőnek lépett a bitófa alá a 13 aradi vértanú közül.

Fotó: AI illusztráció

Siófokon mindenki ismeri Somogyi József nevét, aki részt vett a forradalmi harcokban, majd a fegyverletétel után néhány évvel, egy titkos összeesküvés résztvevője lett, amelynek egyik célja a Habsburg ház megdöntése lett volna. Emiatt húsz évi börtönre ítélték. Emlékműve és sírhelye Siófok-Kiliti városrészben található.

A környéken több más történelmi zarándokhely is van,

ilyen például a Kőröshegyen található Gaál György református lelkész sírja, akit rosszakarói feljelentettek a szabadságharc idején elmondott beszédéi miatt, őt szintén 20 év börtönbüntetésre ítéltek.

A temetői turizmus nem idegen a kultúránktól

A Balatonon és környékén még legalább 20-30 olyan különböző történelmi sírhely, emlékmű található, amelyre érdemes volna a helyi településvezetőknek és turisztikai szakembereknek az eddigieknél is nagyobb figyelmet szentelni.

Mindez újabb turistákat hozhatna a régióba különösen március közepén

– mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Amerikában létezik olyan temető, ahol már hivatalos idegenvezetőt is alkalmaznak.

Európában is számos olyan sírkert található, amelyet az átlagnál több turista is felkeres.

Fotó: Németh András Péter

Ilyen

Kolozsváron a Házsongárdi temető, a Bécsben található Wiener Zentralfriedhof és a párizsi a Pčre-Lachaise. Ezeken a településeken a temetők nem klasszikus turisztikai célpontok,

de a helyi történelem és kultúra iránt érdeklődők körében egyre látogatottabbak ezek a helyszínek is – mondta Éskovács Péter.

A temetők turizmusban való szerepéről már számos tanulmány született, amelyek jó példával szolgálhatnak a Balaton számára is.