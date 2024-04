Halmozza a szenzációs pénzügyi eredményeket a BioTechUSA csoport, amely 2023-ban a megelőző rekordévéhez képest is még 15 százalékkal, 90,49 milliárd forintra növelte árbevételét. Közben csaknem 5 milliárdot fordított beruházásokra, 45 új üzletet nyitott Európa-szerte és upgrade-elte a főhadiszállását Budapesten, ráadásul az EBITDA-mutatója több mint 3,5 százalékkal, 10,47 milliárd forintra nőtt.

Lévai Bálint vezetésével nagyon megy a BioTechUSA / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Éves jelentése közzétételekor a cégcsoport elbüszkélkedett azzal is, hogy tartva magát a megfogalmazott tervhez, lassan világpiaci szereplővé válik: immár 103 országban van jelen 307 üzlettel, illetve 49 webshoppal, 1800 munkavállalót foglalkoztat, és van 4500 szerződött partnere is. Ugyan a legnagyobb kereslet továbbra is a fehérjeporok iránt van, de nemcsak a névadó BioTechUSA tartozik a családba, hanem a következő márkák is:

az edzőtermi edzések brandje, a Scitec Nutrition,

az étrendkiegészítő-webáruház, a Builder,

a keverőpalackokat gyártó üzletág, a ShakerStore,

a vitaminkészítményeket forgalmazó VitaminShop.

Csak a tavalyi évben 45 új üzletet nyitott a csoport a földrészen, megnyílt a 100. nemzetközi üzlet is, valamint az első spanyolországi BioTechUSA-egység, debütált az első külföldi Scitec Nutrition-bolt Németországban, Budapesten, az Allee bevásárlóközpontban pedig már a helyszínen is megvásárolhatók az Apparel ruházati termékek, nemcsak online.

Hullámhegyek és -völgyek eddig is voltak, ezután is lesznek, de mi a nehezített pályán is meneteltünk tovább

– mondta Lévai Bálint vezérigazgató, társtulajdonos. Hozzátette: miközben a prémiumtermékek növekedési pályája töretlen maradt, minden más áruosztályban átalakult a keresleti oldal. Továbbá megismételte a Világgazdaságnak februárban adott nyilatkozatát, miszerint az étrend-kiegészítők piaca nem válságálló, viszont a BioTechUSA az.

BioTechUSA: gyakorlatilag világcég lett a magyar családi vállalkozásból

A tavaly után idén is rekordot döntő, kizárólagos magyar tulajdonban álló cégcsoport kifejtette, hogy a hazai piacvezető szerep megőrzése mellett exportőrként növelte a részesedését Franciaországban, Németországban és Lengyelországban, továbbá dinamikusan növekedett a régiós piacokon túl Dél-Európában, Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban is, északon pedig Norvégiában és Izlandon. Európán kívül Irakban és Vietnámban mértek jelentős bővülést. A saját webshopok mellett pedig egyre meghatározóbb az Amazon és a Facebook Marketplace.

A termelés mellett a minőségi tesztelések is folyamatosak a gyárakban / Fotó: Csudai Sándor / Origo

A látványos növekedés okaként a BioTechUSA felhozta, hogy az emberek jobban odafigyeltek az egészségükre, ugyanakkor az alapanyagok áremelkedése és hektikus elérhetősége megnehezítette a beszerzést és a gyártást. Ebből adódóan a raktárkészletek rövid idő alatt felértékelődtek, gondoskodni kellett arról, hogy az előre nem látott tőkeigénynek meglegyen a fedezeük. Az árbevétel továbbra is rendkívül diverzifikált: 80 százalékát az adja, és több mint 20 desztinációban bonyolít a csoport forintban kifejezve milliárdos forgalmat.

A döbbenetes számok közé tartozik, hogy az éves gyártási kapacitás immár

20 millió szelet,

20 ezer tonna por,

1 milliárd kapszula és tabletta.

Közel 1 milliárd forintos beruházás keretében, 245,4 milliós állami támogatással új, az „árut az emberhez” elven működő modern automata raktárral bővült a szadai bázis, amely 450 négyzetméter alapterületen 60 ezer rendelés lebonyolítására alkalmas havonta, és a fejlesztésnek köszönhetően a raktár percenként nyolc rendelés kiszedésére képes.

A jövőre nézve pedig még nagyobb ívűek a tervek.

Belső karrierút, juttatási csomag, hosszú távú tervezhetőség

A beruházások és fejlesztések elsődleges célja, hogy a cégcsoport növelje a munkaerő-megtartó képességét, és tovább csökkentse az amúgy is alacsony fluktuációs rátát.

Az állomány átlagéletkora 34 év, az alkalmazottak kicsit több mint a fele nő.

A csoport megjegyezte: a kollégák folyamatos fejlesztése mellett belső karrierutat, megfelelő juttatási csomagot, hosszú távú tervezhetőséget, ezáltal kiszámítható jövőképet biztosítanak. Ez az év újabb ötven boltnyitást hozhat a francia, lengyel, német, olasz és spanyol piacokon, sőt, Ausztriában, Romániában és Szlovákiában is megnyílhatnak az első üzletek.

Ha a BioTechUSA cégcsoport útja egy maratoni futás, akkor a 42-ből még csak az 5. kilométernél járnak – összegzett Lévai Bálint.