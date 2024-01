Nemhogy lassítana, inkább száguld és nagyobb nemzetközi szerepre tör a BioTechUSA-cégcsoport, amely évek óta tendenciózusan kétszámjegyű növekedést produkál, sorra nyitja a boltokat Európa-szerte és már saját ruhamárkája is van. Az idei tervek között pedig további bővítések és fejlesztések szerepelnek a saját gyártó- és logisztikai központjaikban.

Messze nem lakott jól az eddigi eredményekkel a BioTechUSA, ehelyett nemzetközi sikerekre éhezik

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Már 2022-ben is története legjobb évét zárta a cégcsoport, amelyhez a BioTechUSA-n túl a Scitec Nutrition, a VitaminShop, a Builder és a ShakerStore is tartozik. 2022-ben több mint 20 milliárd forintos növekménnyel zártak: az árbevétel elérte a 80,4 milliárd forintot, az EBITDA-mutató pedig meghaladta a 11,5 milliárdot. Az első közlések szerint a két számjegyű növekedés folytatódott 2023-ban is, akárcsak a földrajzi terjeszkedés, miután harmincnál is több új boltot nyitottak, méghozzá szerte a kontinensen:

13-at Franciaországban,

10-et Németországban,

ötöt Spanyolországban,

kettőt Ausztriában,

egyet pedig Szlovákiában.

Ezzel száz fölé emelkedett a nemzetközi üzletek mennyisége, míg a vállalatcsoport kilenc államban 307 bolttal rendelkezik már, továbbá 103 országban van jelen és 4500 feletti a b2b-partnereinek a száma.

Mindezek révén lehetett jelentős a növekedés tavaly is, az összes nehezítő tényező dacára.

Az étrend-kiegészítők piaca nem válságálló, mi vagyunk egy válságálló cég a piacon

– kezdte Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója, társtulajdonosa. Hozzátette: diverzifikált az árbevételük, hiszen az 80 százalékos súlyának az adja a valódi értékét, hogy több mint 20 desztinációban bonyolítanak forintmilliárdos forgalmat.

Ugyanakkor bőven van még bennük növekedési potenciál, aminek egyik okát abban látják, hogy globális, b2b és b2c csatornákat egyaránt integráló omni-channel stratégiát folytatnak.

Kétezer termékes a portfólió, de újabb sikerekre éhezik a cég

Ez azt jelenti, hogy az összes lehetséges platformon értékesítenek: a prémium termékeik elérhetőek offline és online, saját, illetve partneri webáruházakban és boltokban, edzőtermekben, szuper-, hipermarketekben és diszkontláncokban, drogériákban, töltőállomásokon és patikákban. Ezáltal nem kizárólag egy szűk sportolói réteget érnek el a kétezer termékből álló portfólióval, hanem gyakorlatilag mindenkit, aki egészségesen és tudatosan szeretne táplálkozni.

Lévai Bálint vezérigazgató-társtulajdonos is esküszik az omni-channel stratégiára

Fotó: BioTechUSA

Az egyes márkák marketing és termékfejlesztési stratégiáját és céljait pedig úgy alakították ki, hogy a fitnesz- és beauty-iparágban azonosítható minél több célcsoport-szegmenst és a legkülönfélébb fogyasztói igényeket egyaránt lefedjék.

„A beruházásaink, így a technológia- és termékfejlesztéseink, a dolgozóink folyamatos képzése mind azt célozza, hogy a belföldi igények mellett egyre nagyobb szelet legyen a miénk a nemzetközi tortából is” – folytatta Lévai Bálint.

Mi várható tehát 2024-ben?

Idén átadják a Huszti úton található frissen modernizált régi irodaházat is, ahol két emeleten irodákat, tárgyalóhelyiségeket, közösségi tereket alakítanak ki és tovább bővítik a szadai komplexumot is.

Éves beruházási terveink között szerepel, hogy növeljük proteinszelet-gyártási kapacitásunkat és várhatóan az év második felére próbaüzembe helyezzük legújabb, proteinszeletet gyártó üzemegységünket is

– büszkélkedett Lévai Bálint, aki szerint vannak még ennél is nagyobb ívű terveik. Egyfelől az idei ütemtervben szerepel még félszáz boltnyitás is, másfelől az étrend-kiegészítőkön túl már saját ruházati kollekciója is van a BioTechUSA-nak.

Megnyomnák a gombot Romániában is

Az üzleteket illetően túlnyomórészt nyugaton várható előrelépés:

15-15 bolt Francia- és Németországban,

nyolc Spanyolországban,

öt-öt pedig Lengyel- és Olaszországban.

Pluszban a szomszédos Ausztriában és Szlovákiában is létesül még két-két eladóhelyiség, ha pedig Romániában is „megnyomják a start gombot”, akkor rögtön további öt-tíz üzlettel bővülhet a lista.

A szadai üzemben folyamatosak a fejlesztések

Fotó: BioTechUSA

Ami a ruhát illeti: 2023-ban a „Body in Style”-szlogennel ellátott, saját tervezésű, az edzőtermi edzés iránt elkötelezett vásárlókra szabott Apparel prémium ruházati kollekció eladásai 65 százalékkel nőttek. Ehhez nagyban hozzájárult

az Allee bevásárlóközpontban található, 110 négyzetméteres flagship store, mely jelenleg az egyetlen olyan bolt Európában, ahol a vállalat összes termékét be lehet szerezni.

A csoport büszkesége, hogy a női ruházati termékek mágnesként vonzzák a vásárlókat, ezáltal az árbevétel egyre nagyobb részé adja e szegmens, és hatalmas potenciál van az októberben debütált új férfi kollekcióban is, amelynek darabjai már az első héten helyet követeltek maguknak a top eladások között.

„Ha a BioTechUSA-cégcsoport a nehezedő gazdasági és piaci körülmények ellenére 2024-ben is kétszámjegyű növekedéssel halad előre, elégedettek lehetünk” – összegzett Lévai Bálint.