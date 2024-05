A görög–török helycserét leszámítva nagy változás nincs a nyári kiutazások piacán, a legtöbb magyar egyénileg a horvát tengerpartra utazik autóval és vonattal, az utazási irodák által értékesített nyaralási csomagokból viszont tavaly először Törökországba értékesítettek többet, nem Görögországba – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Antalya, a török nyaralóparadicsom / Fotó: AFP

Visszatértünk a normalitásba

A tengerparti repülős nyaralások sorrendje idén az utazási irodák visszajelzése alapján a következőképpen alakult:

Törökország már a második nyáron előzi meg Görögországot, Spanyolország a harmadik, Egyiptom és Tunézia előtt az élbolyt zárva.

Élénk a kereslet, nagyon sokan igénybe vették a 10-15 százalékos előfoglalási kedvezményeket, emiatt nagyon hamar beteltek a charterek – tájékoztatott a szakmai szövetség elnöke.

Visszatértünk a normalitásba

– fogalmazott Molnár Judit.

A Covid előtti időszak forgalmát az idén már biztosan eléri, de akár meg is haladhatja a kiutazási piac. Az utasok egy része élt az év elején szokásos előfoglalási kedvezményekkel, és a május végéhez, pontosabban a tanév végéhez közeledve ismét várható egy újabb foglalási boom.

Az all inclusive mindent visz

A szervezett repülős nyaralások átlagára idén 1100 eurónak felel meg

– összegezte a MUISZ elnöke a tagirodáktól beérkezett adatokat, hozzátéve, hogy ebben benne van a repülőjegy, a transzfer, 7 éjszaka szállás, és általában az all inclusive ellátás mind.

Változtak az utazók igényei, miszerint 10-15 éve még a nagyon olcsó görög apartmanok voltak a legkeresettebbek, ahová konzervekkel, száraztésztával és egyéb élelmiszerekkel telepakolt autókkal indultak el a magyarok.

A tengerjáró hajós nyaralások is egyre keresettebbek a magyar piacon / Fotó: Shutterstock

Már másképp nyaralnak sokan, nem az otthoni ételeket, hanem a helyieket akarják fogyasztani, nemcsak az attrakciók, hanem a gasztronómiai élmények is fontossá váltak az utazások során.

Nem mellesleg az élelmiszerárak közötti korábbi nagy különbség is elolvadt, miközben elárasztotta a piacot az összességében nagyon költséghatékony all inclusive ajánlatok sokasága. Családdal, gyerekekkel nyaralni sokkal tervezhetőbb és kedvezőbb az all inclusive csomag, a gyerekekre 6 és 12 éves korig ráadásul jelentős kedvezményt adnak a tengerparti szállodákban – hangsúlyozta az utazási szakember.

Oda-vissza berobbant a kínai kereslet

Korábban a körutazások fő idénye a tavasz és az ősz volt, most is az, de egyre többen érdeklődnek a nyári ajánlatok iránt, mert ilyenkor tudnak hosszabb időre elszakadni a munkájuktól. Meglepően megnőtt a kereslet

az USA-ba,

Kínába,

Japánba

és Dél-Koreába szervezett, többségében másfél hetes utazási csomagok iránt.

Noha egymillió forintba kerül egy középáras kínai körutazás, gyorsan megtelnek a meghirdetett helyek.

Ugyanígy van kereslet a 900 ezer és 1,4 millió forint között kínált 15 napos japán utakra is, az utasok láthatóan kedvelik a távoli célpontokat.

Mára visszaállt a pandémia előtti utasforgalom a reptereken / Fotó: AFP

Kína viszont idén szó szerint berobbant, teljes létszámmal indulnak el a magyar csoportok a Hongkonggal, Shanghai-jal és Tibettel kombinált kínai körutazásokra. Molnár Judit szerint az extrém hosszú és hermetikus kínai Covid-zárlat is oka az onnan és az oda irányuló kereslet robbanásnak, és magyar oldalról az is, hogy már több mint féltucatnyi várossal van Budapestről közvetlen légijárat. Az ipari beruházásokra épült légihíd így szolgálja a kínai–magyar turisztikai kapcsolatok fejlődését is.

Milliós átlagárak

A legborsosabb ára most az amerikai körutazásoknak van, igaz, ezek zömében legalább kéthetesek, de nagyon mozgalmasak is, vannak, akik egyetlen ilyen út során eljuthatnak Torontóba és San Franciscóba, valamint a Niagarához egyaránt. A legdrágább USA-ba meghirdetett szervezett körutazás most csaknem 2,4 millió forintba kerül, de mindig összejön az a kéttucatnyi utas, akik egy csoportként kelnek útra.

Nemcsak a távoli, hanem a klasszikus olaszországi, angliai és skóciai, valamint franciaországi körutak is nagyon kedveltek.

A tengeri utazások közül nyáron a Földközi-tenger a sztár, de a karibi járatokat is keresik, pedig 1-1,5 millió forintot kell kifizetni részvételi díj gyanánt – mondta a MUISZ elnöke.