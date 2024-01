Most nem tapasztalnak az utazni készülők annyira drasztikus áremelkedést, mint 2022-ben és 2023-ban, amikor akár 30 százalékkal is megugrottak az árak – összegezte a piaci helyzetet a VG Óperencia Podcast legújabb epizódjában Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége elnöke.

A repülőjegyek már korábban nagyon megdrágultak, idén kisebb az áremelkedés.

Több pénz kell utazásra

Molnár szerint

idén nagyjából 10 százalékkal kell többet szánni utazásra, mint tavaly.

Úgy véli, ez a mértékű drágulás talán még elviselhető az utazóközönség számára is. Kiemelte: éppen ezért érdemes megnézni az utazási irodák kínálatát, és élni a jelentős előfoglalási kedvezménnyel.

A kedvezmények között van, amelyik nem a részvételi díjra vonatkozik, hanem például a befizetés ütemezésére. Az utazási szerződésekben jellemzően 40 százalék előleget kérnek az irodák, míg a fennmaradó 60 százalékot az indulás előtt 30, vagy 15 nappal kérik befizetni. Vannak olyan irodák is, amelyek akár már 15 százalékos előleg befizetésével rögzítik az utas foglalását, vagy többsávos befizetési kedvezményt adnak.

A tél újdonsága a magyar utazási piacon a közvetlenül, charterjáratokkal elérhető Omán, amely igazi sikertermék lett.

A nyári időszakban nincs hasonlóan új úti cél, az évek óta a legnépszerűbbek közé tartozó

Törökország,

Görögország,

Horvátország és

Egyiptom vonzza a legtöbb magyart idén is.

Örökzöld slágernek számítanak még a Földközi tenger melletti üdülőhelyek:

Olaszország,

Franciaország és

Spanyolország.

Az előfoglalási akciókban kínált 20-40 százalékos kedvezményeket az utazási szolgáltatók a helyi szállodákkal együttműködésben tudják adni az utasoknak,

és azt valójában a kinti partnerek nyújtják, az iroda ugyanis csak továbbadja az utasnak.

A kiemelkedően nagy kedvezmények jellemzően január végéig elérhetők, aki biztosan utazni fog, érdemes mielőbb elköteleződnie, mert ezek a népszerű úti célok nemcsak a magyar utazóközönség, hanem a többi európai ország turistái körében is népszerűek – hangsúlyozta a MUISZ elnöke.

Idén szélesebb a turisztikai kínálat, mint az elmúlt években, és minél több elérhető szálláshely van a piacon, annál nagyobb a verseny, a szállodások ezért ajánlják most ezeket a kedvezményeket, hogy minél nagyobb számban visszacsábítsák az utazókat.

Görögország tengerpartjain mindig sok a magyar nyaraló, így van ez Korfun is minden évben.

Egyre többen foglalnak előre

Tavaly nyáron sok utas csalódott, aki kivárt, arra számítva, hogy majd az utolsó pillanatban le tudja foglalni az utazást. Csakhogy elfogytak a helyek és ez az idén is így lesz, mert már egyre többen élnek az előfoglalási kedvezményekkel.

A kínálat is sokkal bővebb lesz, mint az előző időszakban, de van fehér folt is a térképen, mint például Izrael. Hazai iroda nem szervez izraeli utazást, de a Szentföldre vannak most is zarándoklatok, jellemzően az Egyesült Államokból. A magyar turisták egyébként kifejezetten kockázatvállalók és árérzékenyek, akiket egy-egy természeti katasztrófa vagy terrorcselekmény után újrainduló turisztikai piac szereplői, az adott területek szolgáltatói sikeresen tudnak az általuk kínált kedvezményekkel visszacsábítani.

Azok az utasok vannak a legnagyobb biztonságban, akik utazási irodáknál foglalják le az utazásokat

– fogalmazott Molnár Judit, emlékeztetve az izraeli háború kirobbanása utáni utas mentő akciókra, amelyben minden érdekelt iroda benne volt.

Télből a nyárba

A klasszikus nyári szabadság idején jellemzően tíz napra vagy két hétre mennek el az emberek, ősszel és tavasszal pedig az európai városlátogatások iránt nagy a kereslet egy-egy hosszú hétvégére. Ez a magyarországi wellness hotelekben is forgalmas időszak. Aki megengedheti magának, télvíz idején is elutazik egy melegebb éghajlatú országba. Az új téli sztár, Omán mellett a Kanári-szigetek, vagy Egyiptom is keresett ilyenkor, de változatlanul népszerűek az olyan egzotikus úti célok, mint a Maldív-szigetek, Mauritius, Seychelles vagy a Karib-szigetek térsége.

Az egyiptomi utazások is nagyon kedveltek télen-nyáron.

A tengeri hajóutak álltak vissza a leglassabban álltak a Covid előtti szintre, de most ismét nagyon sokan veszik igénybe ezt a világszerte rendkívül kedvelt utazási formát.

Nem a last minute utak nyara következik, hanem az előfoglalási időszakban nagy arányban és számban értékesített, lefoglaltaké

– mutatott rá a szakember, aki azért is ajánlja a mielőbbi szerződést, mert az árak soha nem csökkennek a szezon közben.

Ha mégis, annak jellemzően olyan oka van, ami nem az utazási kedvet fokozza.

