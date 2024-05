Nincs meglepetés: ezeken a weboldalakon költjük el a legtöbb pénzt

Magyarország legismertebb és legnagyobb webáruháza továbbra is az eMAG, míg a második legismertebb és legnagyobb online kereskedő immár stabilan az Alza.hu. A két legnagyobb webpláza ráadásul 2023-ban sokat közeledett egymáshoz.

Több változás is volt az online áruházak versenyében / Fotó: Science Photo Library via AFP

A legnagyobb forgalmú webáruházak dobogójának harmadik fokán ezúttal helycsere történt: 2023-as eredményei alapján – két helyet javítva – a Kifli lett a harmadik, a MediaMarkt pedig idén a negyedik helyen zárt. A Kifli az összesített harmadik helye mellett már második éve vezeti az FMCG- (napi fogyasztási cikkek) rangsort is, mint a magyar piac legnagyobb forgalmú online bevásárlószolgáltatása. Az FMCG top 10-es mezőny második helyén ezúttal is a Tesco végzett, harmadik helyre pedig az Auchan online áruháza került. A legnagyobb forgalmú magyar cégek listáját harmadik éve az Euronics vezeti, a második legnagyobb magyar webáruház pedig az Aqua lett, akinek – nagyot előrelépve – 2023-ban sikerült megközelítenie az éllovast. A dobogón a magyar mezőny esetében is változás volt, immár a Pepita a harmadik legnagyobb magyar e-kereskedő. Az utóbbi cég ráadásul az e-toplista teljes mezőnyét figyelembe véve a magyar e-kereskedők közül a legnagyobb növekedést érte el 2023-ban.

Turbulens volt a top 15 szereplő tavalyi éve

Tavaly a magyar piacon működő, helyi operációval is rendelkező, tizenöt legnagyobb e-kereskedő együttes forgalma bruttó 542,5 milliárd forint volt, ami összességében 4 százalékos csökkenés 2022-höz képest, ráadásul a mezőny összetétele ezúttal teljes egészében megegyezik az egy évvel korábbival. A sikeres – azaz teljesített – rendelések tekintetében némileg pozitívabb a kép, ebben a mutatóban éves alapon 2 százalékos növekedést ért el a 15 legnagyobb online kereskedő.

A top 15-ből hat e-kereskedő online forgalma csökkent 2023-ban, miközben kilencé nőtt, ráadásul közülük öté az éves átlaginfláció (17,6 százalék) feletti mértékben. A tavalyi évet növekedéssel záró kilenc kereskedő átlagos növekedési üteme 19 százalék volt, közel kétszerese a teljes piac növekedési ütemének, amely a GKID és a Mastercard Digitális Kereskedelmi Körkép kutatása alapján 8,5 százalék volt 2023-ban.

Sokat nőtt az online FMCG-piac 2023-ban

A 10 legnagyobb online FMCG-kereskedő mezőnye kiegyensúlyozottabb évet zárt 2023-ban. A listán nevesített 10 kereskedőből mindössze egy szereplő teljesítménye csökkent 2023-ban, a bővülést elérő cégek között az átlagos éves növekedés 36 százalék volt. A top 10 FMCG-kereskedő összesített online forgalma bruttó 124,6 milliárd forint volt 2023-ban, ami 25 százalékos bővülés egy év alatt. Az FMCG-mezőny két legnagyobb növekedést elérő szereplője a Wolt Market és a Rossmann lett.

Miközben a Kifli egyre erősebben uralja a hazai online FMCG-piacot – amit erősít az összesített mezőnyben elért harmadik helye is –, az FMCG-szegmens többi szereplőjének sincs oka panaszra: a drogéria kategória éllovasai, a Rossmann és a dm kiemelkedő – a Kiflit is meghaladó – növekedést produkált 2023-ban. Az átlagos vásárlási érték tekintetében pedig a legnagyobb növekedés a Wolt Market és Foodora Market párosnál figyelhető meg, mindkét gyorskereskedelmi szolgáltatás átlagos rendelési értéke látványosan emelkedett 2022-höz képest, ezzel messze kiemelkednek az FCMG-toplista mezőnyéből. Érdekesség, hogy az FMCG-szegmensben csupán két kereskedő nem tudott rendelésszámot tekintve növekedést realizálni 2023-ban. Az 10 legnagyobb online FMCG-kereskedő között továbbra is két magyar webáruház van: a Pelenka.hu és az iDrinks.hu.