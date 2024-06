A fővárosihoz hasonló kollégiumi díjat fizetnek vidéken is a diákok nyáron

Bár a szorgalmi időszak már véget ért, a félév végi vizsgák még tartanak a felsőoktatásban. Azoknak, akik év közben kollégiumban laktak, el kell dönteniük, hogy maradnak-e nyárra is. A munka, gyakorlat vagy kutatómunka miatt sok hallgató választja ilyenkor is a kollégiumot. A legtöbb felsőoktatási intézmény lehetőséget kínál erre, azonban ezek ára jócskán eltérhet az évközitől, sőt, attól is függhet, hogy milyen okból szeretnének a diákok szállást igényelni.

A nyári kollégiumi díj mértéke intézményenként változó / Fotó: Shutterstock

Mennyit fizethetnek nyáron a kollégisták?

A két hónapos szünet idején a legtöbb kollégiumban magasabb árat kell fizetni a lakhatásért, mint a tanév közben. Míg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az idei tanévben 13–19 ezer forintot kértek el egy hónapra a kollégiumi szobákért, addig a nyáron már 25–37 ezer forint között mozognak a bérleti díjak – hívja fel a figyelmet az Eduline. Az ELTE kollégiumai közül a legolcsóbb ára 24 640, a legdrágábbé pedig 36 640 forint a hallgatók számára.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is költségesebb ilyenkor a lakhatás. Egy hónapra 70 900 forintot kell fizetnie annak, aki maradni szeretne a nyáron. Azonban az egyetemen arra is van lehetőség, hogy csak néhány napra béreljetek szobát. Ennek díja egy főre 7800 forint éjszakánként. Egy hónapnál rövidebb időre több egyetemen is van lehetőség a szállás bérlésére. Akár egy vagy két napra is kérhetnek szobát, de átlagosan 20 napnál kevesebb ideig kell tartózkodniuk a kollégiumban, különben ki kell fizetniük a teljes hónap bérleti díját.

A legdrágábbnak a Corvinus Egyetem kollégiuma tűnik, ahol két-, illetve háromágyas szobákat lehet bérelni. Az első lehetőség 74 600 forintba, a második pedig 70 800 forintba kerül egy hónapra.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen ennél alacsonyabb árakkal találkoztunk. Itt a kétágyas szobákért 40 510 forintot, a háromágyasokért 27 010 forintot kell fizetni fejenként.

Mi a helyzet vidéken?

A vidéki egyetemek kollégiumi áraiban nincs lényeges eltérés a fővárosiakéhoz képest.

A Széchenyi István Egyetemen például a gyakorlatot végzők számára 30 ezer forint, az egyéb okból szállást igénylő hallgatóknak pedig 35 ezer forint egy hónapra a szobák bérleti díja.

A Pécsi Tudományegyetemen magasabbak az árak, mint több fővárosi intézménynél, itt ugyanis egy főre 50 ezer forintba kerül a kollégium egy hónapra.

Jó hír, hogy a kötelező szakmai gyakorlatot teljesítőknek, a doktoranduszoknak, valamint a hallgatói tevékenységet – például HÖK – végzőknek az egyetemek egy része kedvezményt biztosít.

Milyen kedvezményeket lehet érvényesíteni?

Az ELTE-n például akár 9320 forintba is kerülhet a kedvezményes kollégiumi férőhely, de a legdrágábbis összesen 17 475 forint. Itt azért is kapható kedvezmény, ha valamilyen okból kifolyólag az intézmény elbírálása szerint kedvezményre jogosult a diák. Ez járhat például az árvaság, félárvaság vagy anyagi helyzet miatt is.

Érdemes tudni, hogy a nyári kollégium férőhelyeinek elnyerését az egyetemek különböző szempontokhoz kötik. Ilyen lehet a szociális helyzet, tanulmányi eredmény, sportegyesületi tevékenység, szakmai gyakorlat és a lakcím. A Corvinuson ezzel ellentétben a pályázatokat a leírás szerint, a beérkezési sorrendje és a rendelkezésre álló férőhelyek alapján bírálják el.