Akik sikerrel felvételiztek, kipihenték az izgalmakat és a ponthatár-kihirdető Pont ott bulikat is, ugyanakkor lakóhelyüktől eltérő településre járnak majd főiskolára vagy egyetemre, azokra vár a következő feladat: az albérlet- vagy kollégiumkeresés.

Szokványos a kétágyas kollégiumi elrendezés.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Egyik sem tűnik egyszerű mutatványnak, az albérletbe költözés pedig kivált drága mulatság is lehet. Már a ponthatárhirdetés előtt is pezsgett a piac, Budapesten 200 ezer forintnál is magasabbra szöktek a havi átlagárak, mostanra és főleg a nyár végére pedig 240 ezres a becslés. Ehhez képest a kollégiumokban tűrhetőbb a költségvonzat, az intézményektől kapott válaszok alapján számos tényező függvényében

a fővárosban 10 ezertől 55 ezerig, vidéken 9300-tól 39 ezer forintig terjed a várható havi kollégiumi díj.

Természetesen a körülmények változók, a férőhelyek pedig végesek, ezért számos a kritérium, amelyek ráadásul intézményfüggők. De lássuk a részleteket, hogy a legnépszerűbb hazai egyetemek milyen kondíciókkal kínálják kollégiumi helyeiket!

Körkérdésünkben három fő témát érintettünk:

Van-e az intézménynek saját kollégiuma vagy hasonló, a diákok lakhatását segítő programja?

Ha van, hány férőhellyel gazdálkodhatnak?

És mi ennek az anyagi vonzata?

Budapesti Corvinus Egyetem

A nemzetközi gazdálkodás szakának angol nyelvű változatával a tavalyi 478 pontos csúcsát idén 480-nal megdöntő intézmény igencsak magasan húzta meg a szinthatárt: 13 szakára kellett legalább 450 pont. Összesen 2085 hallgatót vettek fel a központi felvételi eljárásban, a nemzetközi felvételikből pedig további 591 hallgató csatlakozhat az egyetemhez, úgyhogy a Corvinus népszerűsége töretlen.

Ennyi diákból természetesen bőven lesznek, akiknek segítség kell a lakhatáshoz, erre a Corvinus jelentős összegeket szán: 2021 óta 1,2 milliárd forint értékben zajlott felújítás, ezáltal négy saját fenntartású kollégiumban összesen 1128 férőhely áll rendelkezésre 1–5 ágyas szobákban. Ehhez jön majd a tavasszal nyíló, 15 milliárd forintból megújuló Ménesi úti kampusz – e lokáción még 160-180 hallgatónak jut majd hely.

Ami pedig a kritériumokat illeti: minden nappali munkarendben tanuló hallgató azonos eséllyel indul. Az önköltséges és a Corvinus-ösztöndíjjal, térítésmentesen tanuló hallgatók kollégiumi díjai épülettől és szobaágyszámtól függően várhatóan 32 200 és 54 600 forint közé esnek idén ősztől.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A másik „mamutegyetem”, az ELTE is döntögette a saját, többnyire mennyiségi rekordjait, például az általános felvételi eljárás során 12 225 új diákot vettek fel, közül alapszakra 7802-t. Ehhez igazítva a kollégiumi férőhelyszám is nő, 4570-re – ezen belül az idei újoncoknak elkülönített rész 1392 –, ugyanakkor a fővárosi kollégiumok így is 99 százalékos kihasználtsággal üzemelnek.

A döntően szociális alapú, hagyományos felvételi eljárásokon túl külön eljárásban, a szakkollégiumi autonómia keretében meghatározott tehetséggondozási szempontokat is figyelembe véve helyezik el a szakkollégiumokba jelentkező hallgatókat – az ELTE hat ilyen létesítményében 307 férőhely áll rendelkezésre. Az anyagiak tekintetében minőségi kategóriától függően 12 320 és 18 475 forintos havi díjjal lehet számolni.

Az ELTE egyre bővülő kapacitású housing-szolgáltatást is kínál magyar és nemzetközi hallgatóinak:

2023-ban immár nyolc szerződött partner csaknem 1500, az egyetem minőségi feltételeinek megfelelő szálláshelyet biztosít előre tervezhető kapacitásokkal és árakkal.

Budapesti Gazdasági Egyetem

A BGE a fővárosban három kollégiummal rendelkezik, ezek szobái 2-3-4 ágyasak. Természetesen a díjak annak függvényében változnak, milyen komfortfokozatú a szoba, illetve a hallgató milyen finanszírozási formában tanul. Az első komfortfokozat esetén az állami ösztöndíjas hallgató kollégiumi térítési díja közel 10 ezer forint, az önköltséges hallgatóé 21 ezer.

A negyedik komfortfokozat díjai magasabbak: 17–29 ezer forint közé esnek, külföldi, nem EU-s hallgatók esetében apartmanonként 50 ezer forint körül alakul a díj.

Kötelező kollégiumi kellék: a csocsóasztal.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Óbudai Egyetem

Ugyancsak három fővárosi kollégiuma van az Óbudai Egyetemnek, emellett Székesfehérváron is fenntart kettőt – mindkét városban akad nagyobb és kisebb létszámú szálláshelye, sőt, Budapesten akad plusz egy, ahol a külföldről érkező hallgatókat szállásolják el. Mindezek összesített férőhelye 1094 fő, ebből Budapesten 866, Fehérváron 228.

A díjak itt is a kollégium típusától, illetve a hallgatói viszonytől függnek: az államilag finanszírozott hallgatók 20 vagy 33 ezres, a költségtérítésesek 37 vagy 53 ezres havi költséggel számolhatnak.

Semmelweis Egyetem

Az elmúlt három évben több mint egymilliárd forint értékű korszerűsítés valósult meg két telephelyen, ezáltal az őszi szemeszterben hat lokáción összesen 1088 férőhellyel várják a hallgatókat.

Az elsősök rendelkezésére álló kapacitás a jelentkezők mintegy felének elegendő, ugyanakkor az egyetem tapasztalatai szerint

az újoncok sokszor meggondolják magukat, inkább albérletbe vagy rokonokhoz költöznek, így a felszabaduló helyeket az intézmény felkínálja a várakozóknak, ezzel decemberre megszűnik a várólista.

Pécsi Tudományegyetem

A PTE összesen tizenegy kollégiummal rendelkezik, ebből hét található Pécsett, négy a városon kívül. Ezekben normál felvételi eljárásban összesen 1807 első éves hallgatónak (1127 magyar és 680 külföldi) tudnak férőhelyet biztosítani. A hallgatók elhelyezése leggyakrabban szobánként 2, illetve 3 férőhelyes blokkos apartmanokban történik, és a legtöbbet a 2010-es évek elején felújították.

A pécsi helyek ára a kollégiumok felszereltségtől függően 17 550–32 500 forint között mozog állami ösztöndíjas hallgató esetén, míg az önköltséges hallgatóknak jellemzően 24 050-39 000 forintot kell fizetniük a férőhelyért.

A nem pécsi kollégiumokban 2–5 férőhelyes szobákban szállásolják el a hallgatókat. A költségek itt mérsékeltebbek, állami ösztöndíjas hallgatók 15 600, az önköltségesek 22 100 forintnyi díjat fizetnek.

A Széchenyi István Egyetem számos helyszínen várja a leendő kollégistákat.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Szegedi Tudományegyetem

Az egyik legnagyobb vidéki intézmény 13 helyszínen összesen 4100 férőhelyet biztosít a hallgatóknak.

A legutóbbi tanév költségeit összegző táblázat szerint az államilag finanszírozott hallgatók a kollégiumban 9320–10 500, a költségtérítéses diákok 9722–16 500, az ösztöndíjas doktoranduszok pedig 9478–12 600 forint közti havi díjakkal kalkulálhattak.

Széchenyi Egyetem

Győrben, a kampuszon több mint kétezer férőhely található – a néhány éve teljesen felújított Hegedűs Gyula Kollégiumban és a 2017-ben átadott Multifunkciós Épületben – sőt, további három helyszínen vannak még helyek: Győrben 538 + 96, Mosonmagyaróváron 210.

Az elsőévesek az összeférőhely 35 százalékára pályázhatnak augusztus 6-ig, és felvételi pontjaik, illetve szociális helyzetük alapján kerülhetnek be, az eredményhirdetés augusztus 15-re várható.

A túljelentkezés jellemzően másfélszeres – azokat, akik nem jutnak be a kollégiumba, lakhatási támogatással segíti az egyetem, amire minden olyan nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgató pályázhat, aki az intézménytől 30 kilométernél távolabb lakik.

A díjak itt is eltérők: 9300-tól 20 500 forintig terjednek havonta, ugyanakkor az összegek megegyeznek az elmúlt tanévivel. A nehezebb szociális helyzetben lévők a havi kollégiumi díjukra akár 50 százalékos kedvezményt is kaphatnak.