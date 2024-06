A reptér állami kézbe kerülése nem csak üzleti kérdés

Az MTSZA szerint Budapest légikikötőjének hazatérése fontos lépés Magyarország Közép-Európa vezető, régiós szerepének erősítésében.

Magyarország régiós versenytársainak légikikötői, így a varsói, a prágai, a pozsonyi, a bukaresti, a szófiai mind 100%-os állami, míg a bécsi repülőtér többségi osztrák közösségi tulajdonban vannak.

Az, hogy ki irányítja az ország légi kapuját, nem pusztán üzleti, hanem stratégiai kérdés is

- hangsúlyozta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke. "Ezért is volt szükséges és örömteli lépés a repülőtér hazai kézbe vétele. Ezzel az egész ágazat számára kedvezőbb döntések születhetnek a reptér hosszú távú technikai tervezésén túl például a járatfejlesztések alakításában is. Mindezek mellett országimázs szempontból is jelentős a reptér szerepe, hiszen az ide érkező és innen induló turisták itt szerzik első és utolsó benyomásaikat is hazánkról” – tette hozzá.

A repülőtér az ország első számú kapujaként kiemelt szerepet játszik a nemzetközi beutazóforgalom alakulásában, azon belül pedig a távoli piacról érkező, magas költésű turisták érkezésében. Körükben ugyanis különösen jelentős a minőségi szolgáltatásokat kereső vendégek aránya.

A repülőtér megvásárlásával lehetővé válik, hogy a korábbiaknál több tradicionális légitársaság létesíthessen légi összeköttetést Budapest irányába

“A közvetlen, hagyományos légitársaságok által üzemeltetett járatok szerepe alapvető a nemzetközi vendégek, különösen a távolabbi országokból érkezők számának növelése szempontjából. A reptér magyar tulajdonba kerülése emellett új távlatokat nyithat az üzleti célú beutazás erősítése előtt is, hiszen Budapest légi elérhetőségének javítása tovább erősítheti Magyarország versenyképességét a hivatásturizmus piacán is” – emelte ki Lázár Judit, a Magyar Beutaztatók Szövetségének elnöke a történelmi jelentőségű bejelentés kapcsán.

A repülőtér hazai működtetése és a várható fejlesztések a beutazó külföldi és kiutazó magyar turisták választási lehetőségeit is szélesítik, továbbá a repülőtér megközelítésének körülményeit is javíthatják.

“A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kulcsszerepet játszik mind hazánk turizmusa, mind Magyarország megítélése szempontjából.

A tulajdonosváltásnak köszönhetően a jövőben tovább erősödhet a szakmai együttműködés a repülőtérrel, így lehetőség nyílhat a szolgáltatások további bővítésére és javítására, beleértve a városba jutás módjainak és minőségének fejlesztését.

Ez mind kedvezőbbé tehetné Budapest és Magyarország megítélését az utazók szemében” – tette hozzá Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke