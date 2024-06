Árad a Rába: többen otthonukban ragadtak, gát épül az óvodánál, mentik az állatokat

A legfrissebb Rába folyó menti adatok alapján Pornóapátiban több ember nem tudja elhagyni az otthonát, mert a falut elöntötte a víz és csak Nárai felől lehet megközelíteni – írja a Vaol.

Többen nem tudták elhagyni otthonukat a Rába áradása miatt / Fotó: Szendi Péter

Komoly gondokat okoznak az elmúlt napok esőzései: megduzzadtak a patakok és a folyók vizei Vas vármegyében. A délelőtti órákban

víz alá került Horvátzsidányban a Hideg utca,

a jáki óvodánál gátat építenek,

jáki óvodánál gátat építenek, Gasztonyban pedig mentik az állatokat.

Mentik az állatokat Gasztonyban / Fotó: Szendi Péter

Állatokat mentettek Gasztonyban

Nagy Miklós, Gasztony polgármestere tájékoztatta a portált, hogy vasárnap kora este a Vörös-patak elkezdett visszafolyni. A társuló belvíz miatt a település alsó része víz alá került. Ha így megy tovább, akkor az elektromos hálózatot is eléri a víz, ami pedig áramkimaradást okoz. Megfeszített munkával védekeztek a Pinka-patak menti falvak lakói is. Közel hétezer homokzsákot raktak ki – mondta Krancz Tamás vaskeresztesi polgármester a Vaolnak. Pornóapátiban több ember nem tudta elhagyni az otthonát. A falut elöntötte a víz és csak Nárai felől lehet megközelíteni – írja a Vaol. A vízügy minden esetben biztosít műszaki segítséget, ahogy ma délelőtt ez a Vas vármegyében lévő Pornóapátiban is megtörtént.

Lezárhatják a Rába-hidat Körmendnél

Körmenden is rendkívüli közleményt adott ki az Országos Vízügyi Igazgatóság. A folyó az éjszaka folyamán nem érte el azt a szintet, aminél a városban található Rába-hidat le kellett volna zárni. Azonban az esti órákban a valaha mért legmagasabb vízállás szintje körül várható a vízszint.

A nap során folyamatosan ellenőrzik a vízszintet, és amennyiben az megköveteli, azonnal lezárják az átkelőt és megtörténik annak „lesúlyozása” is.

Várják az önkénteseket, civil szervezeteket, a Rábán aluli városrész lakóit a régi Rába-híd Halász csárda felőli oldalánál. A Rábától induló kerékpárúton szükséges nyúlgát kiépítésénél számítanak a segítségükre – olvasható Körmend honlapján.

Délután 16–17 órára várható a Rába tetőzése Körmendnél

Akár 530 centiméter is lehet a vízszint. Körmend polgármestere 480 centiméteres vízállásnál elrendeli a híd lezárását és lesúlyozását, mert nem akar kockáztatni – hangsúlyozza a Vas Vármegyei Hírportál.

Riasztást adtak ki az egész vármegyére, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat – mutat rá a HungaroMet.

Az ország egész területéről összesen csaknem 400 vízügyes szakembert mozgósított a vízügy, aki a társszervek és a lakosság bevonásával eddig már mintegy 120 ezer homokzsákot készített elő a közel 2,5 km hosszú nyúlgát kiépítéséhez.

Az ország területén jelenleg 912,4 km hosszan van érvényben árvízvédelmi készültség, ebből 10,42 km-en a legmagasabb, vagyis III. fokú. A Duna vízszintje Budapestnél a szombati tetőzés óta már 26 cm-t csökkent, ugyanakkor a lassú apadás miatt továbbra is marad a magas vízállás. Baján még ma, Mohácsnál pedig holnap várható a tetőzés.