Most már az aratás ellensége az eső

Ahogyan a minőség vegyes, ez az árakra is igaz. A tonnánkénti 63 ezer forinttól a 70 ezer forintig többféle árról is hallani, de úgy tűnik, inkább a 63-65 ezer forint a jellemző, amit Lakatos úgy fogalmazott meg, hogy

alacsony áron kezdett a búza, ennél nagyobb volt a várakozás.

Most az exportárak a mérvadóak, és valószínűleg ez így is marad, így nem jön jól a hazai termelőknek, hogy az ukrán búza továbbra is itt van az európai piacon.

Békésben jó átlagokat hozott az aratás

Békés vármegyében az agrárkamara helyi szervezetének adatai szerint a őszi árpa 95 százalékát már learatták, 5,8 tonnás hektáronkénti átlaggal, míg az őszibúza-terület mintegy harmadáról 5,5-6 tonna körüli, jónak számító átlaggal került a tárolókba a termény – írta meg a beol.hu. Az őszi káposztarepce aratása 80 százalékon állt a hét elején, 2,2 tonnánkénti termésátlaggal.

A lap beszámolt arról is, hogy viharkárokról is jöttek hírek: a fóliákban okoztak károkat a heves széllökések, de megdőlt napraforgó-állományokról is beszámoltak gazdálkodók. A vármegyei kormányhivatalba eddig 174 kárbejelentés érkezett, 6200-6300 hektár területre, a bejelentések több mint fele aszály miatti. Tavasszal fagykár is volt, de szerencsére nem jelentős mértékű.