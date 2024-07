A sikeres érettségi nem minden családnak öröm

A sikeres érettségi vizsgát tett gyerek után júliusban már nem jár a családi pótlék, sőt a családi adókedvezmény is megszűnik a felnőtté vált gyerek után. A hatályos jogszabályok értelmében a családi pótlék, más néven iskoláztatási támogatás a már leérettségizett fiatalok számára nem jár, azt csak a tanév végéig, tehát júniusig folyósítják.

Az érettségivel a családi adókedvezmény sem jár a tanév vége után / Fotó: Shutterstock

Az Én pénzem pénzügyi oldal összefoglalója szerint azonban az eltartottak számába beleszámít, ha továbbtanul a diák, így a testvérei után magasabb összeg jár. Ehhez viszont lépnie kell majd a szülőnek.

Egyetemista gyerek után nem, szakképzésbe járó után viszont jár a családi adókedvezmény

Egyetemista gyerek után ugyanis már sem a családi pótlék, sem a családi adókedvezmény nem jár és ahhoz is hallgatói jogviszony szükséges, hogy a felsőoktatási intézményben továbbtanuló gyerek beleszámítson az eltartottak számába. Tehát

leghamarabb szeptembertől igényelhető ez, ám a kimaradt két hónapra visszamenőleg is jár.

Azon gyerek után, aki nem egyetemen vagy főiskolán, hanem szakképzésben is folytatja tanulmányait, továbbra is jár a családi pótlék a gyerek 20 éves koráig, illetve ha a gyerek speciális nevelési igényű, akkor 23 éves koráig. Azonban ez sem automatikus, és itt is meg kell várni az igényléshez a szeptemberi beiratkozást.