Aratás után: jön a lisztáremelés

Országosan is befejeződhetett az őszi búza aratása, és a terület 76 százalékáról származó információk szerint 5,74 tonna a hektáronkénti átlagtermés. Ez azonban az aratás végén, a későbbi érésű fajtákkal javulhatott, és akár a 6 tonnát is megközelíthette – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Mint kifejtette, a gond nem is a mennyiséggel, hanem a minőséggel van: a jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy legfeljebb 30, esetleg maximum 40 százalék a jó minőségű búza aránya, a többi pedig csak a takarmánybúza paramétereinek felel meg. Ez a tavalyihoz hasonló állapot, ebben a tekintetben tehát egyáltalán nem javult a helyzet – tette hozzá.

Korán kezdődött és gyenge minőséget hozott az aratás / Fotó: Oláh Tibor / MTI

Ahogyan az sem változott, hogy van keletje a jó búzának, a francia és a német terméssel adódó gondok miatt a kereskedők is keresik a jó búzákat. A malmosok aratás után jó félévi készletet igyekeznek betárolni, de most a 13 százaléknál magasabb fehérjetartalmú búzákra rástartolt a takarmányipar is, és szintén keresik a jobb minőségű búzát. A keleti régióban ráadásul a nagy baromfi-integrációk saját takarmánykeverőjük működtetéséhez szükséges búzáért most többet is adnak, mint a malomipar – mondta Lakatos.

A malmosok abban reménykednek, hogy a legalább B kategóriás sütőipari értékű liszteket tudnak majd őrölni, és persze abban is, hogy nem viszik el az orruk elől a jó minőséget. A párizsi tőzsdén, a Matifon lefelé indultak az árak, de itthon a jó minőségű búza most emelkedő ártrendben van, és a cégvezető információi szerint tonnánként 70 ezer vagy annál magasabb áron is veszik a jobb beltartalmi értékű kenyérgabonát.

Az már egészen biztos, hogy augusztus végén, de legkésőbb szeptember elején lisztáremelés lesz, az emelkedő búzaárakat és az egyéb költségeket be kell árazni – mondta Lakatos Zoltán. Ennek mértéke cégenként változó lehet, de az valószínűnek tűnik, hogy minimum 10, de inkább 15 százalékos áremelésre lesz szükség, hogy a malomipar talpon tudjon maradni – nyomatékosította. Augusztus közepére kiderül, hogy mennyit és milyen áron tudtak betárolni a malmok, ez fogja eldönteni az áremelés mértékét.

Eközben a kukorica az Alföldön most már végveszélyben van,

félő, hogy a csövek szemek nélkül maradnak. Tavalyelőtt is hasonló volt a helyzet, tavaly pedig a tengeri viszonylag nagy hányada aflatoxinos volt, így sok takarmánykeverő átállt a kukoricáról a búzára, így most már 1,3 millió tonna a takarmánycélú felhasználás, vagyis több annál az 1,1 millió tonnánál, amit a malomipar megőröl. Ez az oka az itthoni árnyomásnak, hiszen ha ötmillió tonnás összterméssel számolunk, és 30 százalék jó minőségűvel, akkor másfél millió tonnánál több búza nem lesz, amiből jó kenyeret lehet sütni. Ezért a mennyiségért harcolnak három irányból is: a kereskedők, a malmosok és a takarmányosok.