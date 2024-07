Ennyi lehet a minimálbér 2025-ben, ha a munkaadók elfogadják a szakszervezetek kezdeti javaslatát

A vállalatok megtartanák a bérminimumot, kisebb emelésnek van nagyobb realitása

Ehhez persze a munkaadóknak is lesz egy-két szavuk, akik úgy tűnik, hogy megtartanák a garantált bérminimumot. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára lapunknak azt mondta, hogy olyan hungarikumról van szó, amelyet hiba lenne kivezetni. Jelenleg tehát nagyobb realitása inkább annak, hogy fokozatosan vezetik ki a 2007 óta érvényen lévő szakmunkás-minimálbért egy a mostaninál lassabb bérfejlesztési tempó mellett. Idén ugyanis a minimálbér 15, míg a garantált bérminimum 10 százalékkal emelkedett.

Ezt erősíti, amit Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaság Bruttó című podcastjében múlt héten mondott.

Bárhogyan nézek is az újonnan kialakítandó rendszerre, az teljesen biztos, hogy a minimálbért jelentősen, legalább 10 százalékot meghaladó mértékben kell emelni ahhoz, közelíteni tudjuk a garantált bérminimumhoz

– mutatott rá a szakszervezeti vezető.

Egy ilyen forgatókönyv esetében, amelybe talán a vállalatok is belemennek, tekintve, hogy a minimálbért mindössze 230-250 ezren kapják, a minimálbér bruttó 293 260 forintra emelkedne. Ennek nettója 195 018 forint.

Újra lehet egy többéves bérmegállapodás

Az emelés mértékétől csak az nagyobb horderejű, hogy 2016 után újra van esély arra, hogy a szakszervezetek és a munkaadók többéves bérmegállapodást kössenek, ezt valamennyi fél elfogadhatónak tartja. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a múlt heti VKF ülést követően azt mondta lapunknak, hogy teljesen logikus, hogy ha el akarnak valamit érni a szociális partnerek 2027. január elsejei céldátummal, akkor valamilyen szabályokat lefektessenek, még ha pontosan nem is tudják majd, hogy két év múlva mekkora lesz a minimálbér összege. De ez így volt 2016-ban is, amikor megkötötték azt a hatéves bérmegállapodást, amely minden szereplő szerint is sikeres megállapodás volt.