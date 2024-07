Ezek a legnépszerűbb vidéki egyetemi karok, Debrecen nagyon hasít

Szűk két hét múlva kihirdetik a ponthatárokat. Az Oktatási Hivatal statisztikái szerint idén 120 990 fő jelentkezett valamelyik egyetem 2024 szeptemberében induló alap, osztatlan- vagy mesterképzésre. Korábban írtunk arról, melyik egyetemi karok voltak a legfelkapottabbak idén, most bemutatjuk a tíz a legnépszerűbb vidéki kart.

Három helyen is szerepel a TOP 10-es listán a legnépszerűbb vidéki egyetemi karok között a debreceni intézmény / Fotó: Debreceni Egyetem

A debreceni intézmény a legnépszerűbb a vidéki egyetemi karok között

Arról is beszámoltunk, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) volt idén is a legnépszerűbb és ezúttal is a gazdasági szakok taroltak a felvételiben, ezért nem is meglepő, hogy a legnépszerűbb egyetemi karok között is szerepel néhány erről a területről. Friss hír az intézményről, hogy

az ELTE a Quacquarelli Symonds július 10-én publikált európai rangsorában 18 pozíciót javítva tavalyi eredményén a 190. helyet szerezte meg, ezzel a cég idei világrangsora (QS World University Rankings) után a regionális rangsorában is a legjobb egyetem lett Magyarországon.

A vidéki egyetemek nappali- és levelező tagozatos, alap- és osztatlan képzési szintű, állami ösztöndíjas elsőhelyes jelentkezőinek számait összesítve az alábbi lett a tíz legnépszerűbb vidéki egyetemi kar:

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Népszerű volt ezeken felül a Nyíregyházi Egyetem is, ám az intézménynek nincsenek hivatalosan karai, csak intézetei. Az Eduline ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy idén az Oktatási Hivatal statisztikáiban nem látszik, hogy egy adott képzésre összesen hányan jelentkeztek, csupán az elsőhelyes jelentkezők számát tüntették fel, azt nem, hogy egy adott szakra összesen hányan jelentkeztek például a listájuk második, harmadik, vagy akár hatodik helyén.