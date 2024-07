Gerendai Károlyék behúztak egy két Michelin-csillagos éttermet is

„Most egy olyan modellt építünk, amely lehetőség szerint nemcsak szakmailag, de üzletileg is sikeres lesz, akár régiós szinten is” – nyilatkozta Gerendai Károly üzletember, akiről nemrégiben a Világgazdaság is megírta, hogy Rácz Jenő Michelin-csillagos séffel nyit exkluzív környezetben körpanorámás éttermet a Balatonnál. A folyamatok összehangolásához a Costes csoport új menedzsmentet épít, ennek élén a külföldről hazacsábított Tóth-Harsányi Kornél áll, aki olyan nemzetközi cégeket is sikeresen megreformált, mint a Hard Rock International hálózat vagy a Royal Caribbean International amerikai luxushajó-vállalat. Tóth-Harsányi tulajdonosként is beszállt a társaságba.

Augusztustól Magyarország egyetlen vidéki két Michelin-csillagos helyével, a tatai Platánnal erősít Gerendai Károly cégcsoportja / Fotó: Kállai Márton

Gerendai Károly: van még igény a hagyományőrző, jó minőségű vendéglátásra

A fine dining mellett

egy kultikus kifőzdével,

a már említett balatoni gasztrovállalkozással,

egy belvárosi bisztróval és

egy itthon még kuriózumnak számító új szórakoztató egységgel diverzifikálja portfólióját.

Ehhez jön még a nemzetközi terjeszkedés terve – írja a Forbes.

A lap felidézi, hogy Gerendaiék beszálltak a MÁK étterembe, melyben 50 százalékos részesedést vásároltak. De

nemcsak ezzel szélesítik a palettájukat, hanem augusztustól Magyarország egyetlen vidéki két Michelin-csillagos helyével, a Platánnal is.

A tatai csúcséttermet átveszik az eddigi üzemeltető anyacégtől, a folyatásban a létesítmény mindennapjaiért pedig egy, a Costes csoport többségi tulajdonában lévő, erre alapított vállalkozás felel majd. A konyha szakmai irányítását továbbra is Pesti István végzi, aki a MÁK séfjéhez, Mizsei Jánoshoz hasonlóan tulajdonrészt is kap.

Emellett Gerendaiék beszálltak a Kádár Étkezdébe és Kismezőbe is, úgy nyilatkozott, hogy nézeget tovább. „Azt látom, hogy az árérzékenyvonalon van még igény a hagyományőrző, jó minőségű vendéglátásra” – indokolta meg a terveit.

A Covid idején egymilliárd forintot buktak, most 800 millióból beruháznak

A cikk emlékeztet: 2020 márciusában beütött a Covid, és egy csapásra megszűnt minden bevételük, miközben a cégcsoport egyetlen embert sem küldött el,

a Gerendai Károly vezette vállalkozás pedig legalább egymilliárd forintot bukott.

Két évvel később, 2022 novemberében még egy komoly pofont kaptak, amikor a hozzájuk tartozó Costes Downtown elveszítette a Michelin-csillagát.