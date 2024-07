Már látszik a fény az alagút végén! – ezzel kezdi friss Facebook-bejegyzését az építési és közlekedési miniszter.

M85: Lázár János megmutatta Magyarország új autópálya-alagútját – elkészült / Fotó: Lázár János/Facebook

Lázár János arról posztolt, hogy

elkészült az M85-ös gyorsforgalmi út 2x2 sávos szakaszának alagútpárja.

Nem rövid, 780 méter hosszúságú járatról van szó. A biztonságos és balesetmentes közlekedést

34 kamera,

segélykérő és tűzjelző nyomógombok,

a forgalomirányítás LED táblái,

burkolathőmérséklet jelzők,

forgalomszámláló eszközök,

útburkolati aktív prizmák,

a fénysűrűségmérő szenzorok,

szellőztető ventilátorok,

hang -és fényjelző készülékek

és hangszórók szolgálják.

A miniszter kiemelte, hogy ez az első olyan magyarországi gyorsforgalmi úti alagút, amely tisztán állami beruházásban valósult meg. Az év egyik legnagyobb hazai útépítési projektjéhez tartozó Bécsi-dombi alagút próbaüzeme, majd a forgalomba helyezési engedélyezése után hamarosan már 11 gyorsforgalmi út éri el az országhatárt. Ez 2010-ben mindösszesen 3 volt.

Azonban az M85 esetében mindez csupán feltételes mód. Lázár János ugyanis azt is elárulta, hogy az osztrákok a maguk oldalán nem fejlesztenek, így a határmetszési pontot illetően nincsen megegyezés.

M85 alagút: ezt kell róla tudni

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az M85-ös gyorsforgalmi út zárószakaszán épülő alagút kivitelezője az SDD Konzorcium, amelynek tagjai a Dömper Kft., a Subterra-Raab Kft. és a Pannon-Doprastav Kft. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása a 780 méteres alagútpár mellett a Fertőrákos csomópont és a soproni országhatár közötti 4,2 kilométeres négysávos út kivitelezését is tartalmazza, továbbá az északnyugati soproni elkerülő út megépítését is.

A 2020 októberében indult projekt teljes költsége 53 milliárd forint.

Az alagút Sopron északnyugati részén fut, a megépítse pedig azzal a céllal kezdődött meg, hogy a Bécsi domb alatt az M85-ös autóutat a város zártkertjeinek érintése nélkül, a terepadottságokat leküzdve vezesse át a 84-es főút nyugati oldalára. Az előkészítése még a 2000-es évek elején megtörtént, igaz, utána át kellett tervezni.