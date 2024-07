Még ennél is melegebb lehet jövő nyáron – klímaváltozás élőben

Mekkora csapadékhiány jöhet?

A légkörben felgyülemlett, de nem elégséges telítetlen vízgőz mint erős üvegházhatású gáz visszacsatolást indíthat be, és tovább fokozza a hőséget és a csapadékhiányt. Természetesen ehhez nem elég csak a La Nina, más makrocirkulációs és éghajlati folyamatokra is szükség van, például a jet streamek tartós és éles hullámzására vagy az óceánok hőmérsékletének fokozatos emelkedésére. A nyarak extrém La Nina esetén Európa nagy részén az átlagnál szárazabbak, különösen a kontinens déli, középső és keleti régióiban, azonban a téli fél évek továbbra is csapadékosak.

Hurrikán után Texasban / Fotó: AFP

A mostani hőhullámot egyébként nem a leépülő El Nino okozza Európában, hanem blokkoló anticiklonok, az északabbra húzódott ciklonpályák.

Idén biztosan és jövőre nagy valószínűséggel folytatódni fog az intenzív melegedés.

Nem látni semmilyen természetes és antropogén csillapító mechanizmust jelenleg.

A Kárpát-medence éghajlatára amúgy is jellemzők a periodikusan váltakozó nedves és száraz időszakok, azonban az elmúlt három-négy évtizedben sokkal extrémebb módon jelentkeznek mind a nedves, mind a szárazabb periódusok.

A légkörben már most jelen lévő üvegházhatású gázok (ÜHG) még akkor is évtizedekig melegítenék a bolygó éghajlatát, ha már ma megszűnne minden emberi eredetű ÜHG-kibocsátás. A jelenlegi erőteljesen melegedő éghajlathoz rövid és középtávon mindenképp alkalmazkodunk kell, a folyamat hosszú távú visszafordításáért azonban szintén már most el kell kezdenünk tenni.

Az MCC Klímapolitikai Intézet összegzése szerint idén és jövőre is lesznek az átlagnál hűvösebb és hidegebb hetek, akár hónapok.