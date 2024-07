Klímaváltozás: mostantól csak gumicsizmában hagyhatjuk el a lakásunkat? – itt a válasz

A Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézete által szervezett ESG szakmai konferencián megvitatták a magyar helyzetet. Az ESG, vagyis az Environmental, Social és Governance mozaikszó egy gazdasági ernyőfogalom, melynek lényege, hogy az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége fenntarthatósági szempontok alapján is komparatív módon és objektíven vizsgálható legyen. Az ESG-törvény (2023. évi CVIII. törvény) célja, hogy támogassa a magyar vállalatok versenyképességét. A konferencián szó volt arról, hogy a társadalmi felelősségvállalást tekintve az elmúlt években a bankszektor már bizonyított, például a családtámogatási programokon belül is a babaváró hitellel. A felmérések szerint a kkv-k egyharmada tudja, mi az ESG, közülük is körülbelül 50 százalék ismeri a magyar ESG-törvényt. Magyarországon nagyságrendileg 1800 olyan beszállító középvállalat lehet, amelyet már most érint vagy a közeljövőben érinteni fog a törvény. Magyarországon az MNB (2019 és 2021 közötti, hazai kutatások eredményeit összegző) felmérése szerint a megkérdezettek 95 százaléka fontosnak tartja a környezetvédelmet – hangzott el a konferencián.