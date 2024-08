Új intézkedést jelentett be a kormány: kedvezményes hitelt kaphatnak a fiatal szakmunkások

Megvizsgálja a kormány egy szakmunkáshitel elindításának lehetőségét a diákhitel mintájára – jelentette be Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranzit Fesztiválon. A tárcavezető, aki hosszú idő után lépett a nyilvánosság elé, jelezte, hogy még nincs kormánydöntés az ügyben, és függ attól, hogy jövőre békeköltségvetést tud-e készíteni a kormány, de a tervek készülnek.

Fotó: Somogyi Nóra / Mediaworks

Az ötlet egyébként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamatától származik, Parragh László elnök még júniusban a Világgazdaságnak adott interjújában dobta be, hogy valamilyen új támogatási formát kellene kidolgozni a fiatal szakmunkások számára, akiknek

bizonyos életkor alatt szabad felhasználású hitelt nyújtanának, hogy meg tudják teremteni a vágyott életkörülményeket és amivel el tudják indítani a vállalkozásukat.

Mindezt azzal indokolta, nem engedheti meg egy ország magának, hogy az ifjúság színe-java külföldön kezdje a pályáját. Bár egy részük visszajön, de a saját munkaerő igénye továbbra is itt van.

„Azt látjuk, ha végez egy magyar szakmunkás Magyarországon, ahhoz, hogy el tudja indítani az életét, sokszor elmegy külföldre, mert ott jobban keres, vagy mert bizonyos értelemben kisebbek a költségei, hiszen a munkáltató számos költését, mint például szállás és lakhatás, jellemzően megtéríti. Ezek után ott szocializálódik, beilleszkedik, és a végén a szakembereink java részét el is veszítjük. Tehát mi képezzük ki, mi tesszük bele az energiát, és ő – mondjuk ki, teljesen érthetően – fogja magát, és kimegy külföldre” – fogalmazott az interjúban Parragh László, aki arról is beszélt, hogy mivel nagy kihívások előtt állnak a magyar cégek, ezért szükség lenne egy gazdaságerősítő programra.

Azóta a Nemzetgazdasági Minisztérium is jelezte, hogy készül már egy kkv-kat támogató program, amelynek részleteiről még nem sokat tudni, bár most Rogán Antal annyit elárult, hogy a legkisebb vállalatok lesznek a haszonélvezői, hiszen ők foglalkoztatják a legtöbb embert Magyarországon. Azt is mondta, nem nagyberuházásokban gondolkodnak.