Coop Rally: a kistelepüléseken is lehet színvonalas az élelmiszerellátás

Aki részt vett a Coop Rally két napján, az láthatta, hogy a meglátogatott hat élelmiszergyártó üzemben világszínvonalon termelnek. A tőlük beszerzett termékeknek garantált a minősége – mondta Pekó László, a Co-op Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a kétezer fő alatti kistelepülés is lehet színvonalas üzletet működtetni, ahogyan azt az idei ralin személyesen is megtapasztalhatták a résztvevők. Azt is igaz azonban, hogy ezeken a településeken alacsony szintű vásárlóerő sajátos piaci helyzetet teremt – tette hozzá.

Újabb forduló a pályázatokban

A díjátadó után Nobilis Márton újságíróknak arról beszélt, hogy jó volt látni, milyen ütemben fejlődik a magyar élelmiszeripar, hiszen egyre modernebb gyárakat mutatnak be a Coop Rally résztvevőinek.

Ezt a fejlődést gyorsítja az az összesen 750 milliárd forintnyi forrás, ami az élelmiszeripari beruházások támogatását szolgálja.

Ennek egyik eleme az 50 milliárd forintos kerettel a kisebb élelmiszeripari vállalkozásoknak meghirdetett „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása” című kiírás, amelyre legfeljebb 200 millió forint támogatás nyerhető el. Az államtitkár bejelentette, hogy erre a várakozásaikat meghaladó, 54 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett. Időközben megnyílt ennek a nagyobb üzemeknek kiírt, 200 millió és 5 milliárd forint közötti támogatási lehetőséget kínáló pályázat is, amire 150 milliárd forintot különítettek el. „Ha a következőn nem is, de a huszadik Coop Rallyn talán már e pályázatok eredményeit is meg tudja nézni a mezőny” – jelentette ki.