2028-ra elérhetjük az ezereurós minimálbért – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a keddi sajtótájékoztatóján, amiről a Portfolio tudósított. A tárcavezető szerint a jelenlegi 266 ezer forintról három év alatt 377 ezer forintra emelkedhet a kötelező legkisebb munkabér összege.

Ezer euró lehet 2028-ra a minimálbér Nagy Márton szerint / Fotó: AFP

A miniszter azt mondta, a kormány célja, hogy az átlagkereset 50 százalékát érje el a magyar minimálbér.

Ez úgy történhet meg, hogy egy hároméves bérmegállapodással 11-12 százalékkal emelkedne évente a minimálbér.

Ahogy korábban megírtuk, akár már szeptemberben megszülethet az elvi megállapodás a hazai bérek felzárkóztatásáról a munkaadók és a szakszervezetek között. A készülő megállapodás terve ugyan még formálódik, és számos pont tisztázásra vár, de az már most látszik, hogy csak a 2016-os hatéves bérmegállapodás lesz hozzá mérhető. Abban ugyanis mindegyik, a megállapodásban részt vevő szervezet egyetért, hogy a 2016-os egyezség sikeres volt, és jelentős életszínvonal-emelkedést idézett elő Magyarországon.

A reálbérek összesen 45 százalékkal emelkedtek ezen időszak alatt, ami a visegrádi országok között is a legmagasabbnak számított. A teljes igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a célt, nevezetesen hogy a magyar minimálbért régiós szintre kell felzárkóztatni, nem sikerült elérni. A most formálódó megállapodás azonban ezen is változtathat.

Ha január elsejével valóban 12 százalékkal emelkedne a minimálbér, ahogy arról a miniszter is beszélt, akkor 2025-től akár elérhetné a bruttó 300 ezer forintot.