A nyáron sem pihentek a fogyasztóvédők, de az év hátralévő részében még intenzívebb vizsgálatok jönnek

A Sziget Fesztiválon is jelen voltak a fogyasztóvédők, ahol napszemüvegeket vizsgáltathattak be velük a fesztiválra látogatók. A mérés folyamatát is megtekinthették az érdeklődők, miközben hasznos információkra tehettek szert a napszemüvegek áteresztése szempontjából jelentkező egészségkárosodási kockázatokkal kapcsolatban.

Nyáron mindemellett ellenőrizték a szórakoztatási célú berendezéseket és a szórakoztatási célú sporteszközöket is termékbiztonsági szempontból. A kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban és a játszótereken lefolytatott vizsgálati eredmények összesítése folyamatban van.

A közlemény szerint az NGM szakmai irányításával a fogyasztóvédelmi hatóság a jövőben is folyamatosan végez ellenőrzéseket a kereskedelem minden szegmensében a visszaélések megelőzése és a fogyasztói jogok széles körű védelme érdekében, szükséges esetben pedig szigorúan fellép az esetleges jogsértésekkel szemben.