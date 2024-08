Csütörtöktől, azaz augusztus 1-jétől a nemzetgazdasági miniszter Magyarország kormányának fogyasztóvédelemért felelős tagja. Ezáltal az idén januártól a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felelősségi körébe tartozó kereskedelem és az azzal szorosan összefüggő fogyasztóvédelem egységes szakmai irányítás alá kerül, amely a mikro-, kis és középvállalkozások támogatása mellett egyidejűleg teszi lehetővé a magyar fogyasztók még hatékonyabb védelmét.

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került a fogyasztóvédelem / Fotó: Szigetváry Zsolt

A kormány kiemelt célja a magyar állampolgárok anyagi biztonságának és egészségének garantálása. Ezért továbbra is szigorúan fellép annak érdekében, hogy a jogsértő, tisztességtelen vállalkozások ne élhessenek vissza erőfölényükkel, súlyos anyagi hátrányt és egészségügyi károkat okozva ezzel a magyar családoknak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter határozottan elvárja a szakmai irányítása alatt álló, fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivataloktól, hogy a magyar emberek védelme érdekében a jövőben is szigorúan járjanak el a jogsértések megakadályozása érdekében – ahogy tették azt az infláció letörését célzó szabályok betartása érdekében és a légiközlekedés területén kialakult reptéri káosz idején is.

A miniszter nyomatékosította, hogy a kormányzat és a Nemzetgazdasági Minisztérium egyaránt elkötelezett a fogyasztóvédelem alapvető céljainak biztosítása, így

a család- és gyermekvédelem, a fogyasztók online térben való fokozott védelme,

az egységes jogalkalmazás,

a termékbiztonsági szabályok betartatása,

az elérhetőség biztosítása,

az alternatív vitarendezési fórumként eljáró békéltető testületek szakmai hatékonyságának növelése,

valamint a fogyasztói tudatosság erősítése iránt.

Augusztus 1-jétől az NGM gyakorolja az N7 Holding Zrt. tulajdonosi jogait a magyar hadiipar megerősítése érdekében. Az NGM céljai között szerepel, hogy a nemzeti hadiipar körébe tartozó társaságok, a stratégiai partnerekkel együttműködve, képesek legyenek kielégíteni a Magyar Honvédség jövőbeni fejlesztési és hadtáp igényeit, valamint megjelenjenek a nemzetközi piacokon, hosszú távra biztosítva ezzel az iparág jövőjét.