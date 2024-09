Menza: a szakértő szerint muszáj lenne árat emelni

Az új tanév egyébként is anyagilag megterhelő – a tanszerek és iskolakezdéshez kapcsolódó további felszerelések, irodabútorok beszerzését követően – a szülőknek, akiknek még egy kiadással, a menzabefizetéssel is szembe kell nézniük. Mutatjuk, idén mit kapnak és mennyit fizetnek havonta gyermekeik iskolai étkeztetéséért.

Nem változtak a korábbi évihez képest az idei menzaárak / Fotó: Dodó Ferenc / Kelet-Magyarország

Menza: muszáj lenne árat emelni

A menzaárak településenként változók, az illetékes önkormányzat határozza meg helyi rendeletben és nagymértékben függnek az önkormányzati finanszírozásától, hogy mekkora a település, milyen helyzetben van, milyen az adóerő-képessége, és mennyire érzékeny szociálisan. Emiatt nehéz pontos árat mondani, de

nagyjából havi 12 és 30 ezer forint közötti összegbe kerülhet egy gyermek havi étkezése, igaz, a magánintézményekben ez ennél jóval több, akár 50-80 ezer forint is lehet

– mondta a Világgazdaságnak Demeter László, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szóvivője. Hozzátette:

a menza havi térítési díja a tavalyihoz képest nem változott, pedig szerinte muszáj lenne árat emelni,

mert bár az élelmiszeripari infláció az utóbbi évben nem nőtt, de az elmúlt években olyan mértékű alapanyag-árváltozás ment végbe, amelyet még mindig nem sikerült lekövetni.

Melyik korosztály étkezik leginkább a menzán?

Életkortól függ, hogy mennyien veszik igénybe a menzát. Míg a legkisebbeknél, a bölcsődéseknél, valamint az óvodásoknál természetszerűleg mindenki, de még a kisiskolás, alsó tagozatos korosztálynál is a többség a menzán étkezik, később, a felső tagozatban már az életkorral csökken a diákok száma, majd a középiskolásoknál már alig akad olyan, aki a menzán költi el az ebédjét.

Arra a kérdésünkre, hogy az étlap kialakításánál mennyire veszik figyelembe a megváltozott igényeket, a szóvivő elmondta, havonta egyeztetnek étlapot a megrendelő önkormányzatokkal, de a közétkeztetés alapjait 2014 óta meghatározza az EMMI-rendelet, amely egyebek mellett pontosan szabályozza azt is, hogy az étrend kellően változatos és egészséges legyen.

A menza sztárja: bulgur

Meg van szabva az is, hogy adott időszakban a gyerekek hányszor kaphatnak tésztát, mindennap háromszor fogyasszanak zöldség-gyümölcsöt, tíznaponta legalább egyszer halat, májat. Olyan aprólékos részletek is szerepelnek a rendeletben, hogy miként álljon össze az egyes fogások beltartalma, azaz mennyi fehérje, szénhidrát, zsír, kalória legyen az adott ételben. Emellett különböző allergiás, diétás étrendeket is kidolgoznak az ételérzékenységben szenvedőknek.