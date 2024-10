Triplázott és fontos mérföldkőhöz érkezett a BYD Magyarországon

A konnektorról tölthető személygépkocsik (New Energy Vehicle, NEV) világelső gyártója, a Szegeden óriásüzemet építő BYD (Build Your Dreams) – amelyhez az elektromos mellett plug-in hibrid járművek is tartoznak – jelentős mérföldkőhöz érkezett Magyarországon: a kínai vállalat júliusban, augusztusban és szeptemberben is piacvezető lett a tisztán elektromos autók (BEV) szegmensében.

BYD: az Atto 3 a legkelendőbb modell Magyarországon / Fotó: BYD Hungary

BYD: a cél egy országos márkakereskedői hálózat kiépítése hazánkban

Közleményében az ázsiai cég kiemeli, hogy 2024. január és szeptember között több mint 1000 elektromos kocsit (BEV) értékesített, és már harmadik egymást követő hónapja első helyen áll a tisztán elektromos márkák közötti versenyben.

Szeptemberben a BYD 22,7 százalékos piaci részesedést ért el a magyarországi BEV-személygépkocsi-eladásokból, 176 új gépjármű regisztrációval.

és a bizonyul a legkelendőbbnek, 369 és 265 eladott példánnyal, amelyeket szorosan követ a Dolphin.

Az első negyedévben bemutatott Seal U – egy D-szegmensű SUV – szintén ígéretesen szerepel.

Utóbbinál a következő hetekben tervezett átadások várhatóan tovább növelik az értékesítési számokat a statisztikákban.

A BYD kimondott célja egy országos márkakereskedői hálózat kiépítése nálunk, ennek érdekében aktívan dolgozik azon, hogy új szerviz- és értékesítési pontokat nyisson, elsősorban a potenciális vidéki vásárlók közvetlen elérése miatt.

A Sealből 265 darabot adott el eddig a BYD Magyarországon / Fotó: BYD Hungary

Az év hátralévő része egyébként különösen mozgalmasnak ígérkezik a kínai gyártó számára, miután

három új modell bevezetését tervezi hazánkban.

Ezek egyike a Seal U DM-i. Ez a konnektorról tölthető hibrid SUV ideális választás lehet azoknak, akik elektromos autóként működő járművet keresnek, miközben a nagy hatótávot is igénylik.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, ami igazán szembeötlő, az a tölthető hibridek (PHEV) dinamikus előretörése a vállalati portfólión belül. Szeptemberben 252 647 darab hibrid kelt el, ez éves alapon 86,2 százalékos, robusztus bővülés, míg augusztushoz képest 13,6 százalékos volt a fejlődés. A BYD 2022 márciusban állt le a robbanómotoros autók gyártásával, azóta csak villanyautókat és PHEV-eket szerelnek össze nála.