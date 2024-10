Diákmunka: kiderült, hol fizet a legjobban és mennyi az átlagos órabér

Idén nyáron 1933 forint volt az átlagos órabér a Meló-Diák hálózatában, ami a tavalyi átlaghoz képest 9 százalékos emelkedést jelent – tájékoztatott Kott Zoltán elnök-vezérigazgató. Június–augusztusban a diákok több mint 3 millió órát dolgoztak Meló-Diák keretek között, akik a pótlékokkal és bónuszokkal együtt közel 6 milliárd forintot kerestek.

Az irodai munkakörök fizettek a legjobban / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

A keresetek természetesen régiónként és munkakörönként is változtak. Dél-Magyarországon és Észak-Dunántúlon az átlagórabérek 1930 forint körül, vagyis az országos átlagos szintjén mozogtak, az Alföldön ennél 130 forinttal kevesebbet, Budapesten és Pest vármegyében pedig 130 forinttal többet lehetett keresni.

Az irodai munkakörökben – ahogy a korábbi években is – az átlagnál jobban lehetett keresni, de a betanított munkásként vagy a kereskedelemben dolgozó diákok között is jócskán akadtak, akiknek az órabére megközelítette vagy akár meg is haladta a 2500 forintot. A Meló-Diáknál munkát vállaló fiatalok többsége nyáron egy hónapban 10 munkanapot dolgozott, és egyre többen vannak, akik ősszel is így egészítik ki bevételeiket.

Az elnök-vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy az előző, tavaszi félévre érvényes diákigazolványok a különféle kedvezményekre – így az iskolaszövetkezeti keretek közötti munkavégzésre – csak október végéig jogosítanak, a lejáró okmányokat így mihamarabb meg kell újítani. Október 31. egyben az iskolaszövetkezeti tagság megújításának a határideje is, ami otthonról is intézhető.

Az év egészére vonatkozóan Kott az órabérek 9–10 százalékos éves emelkedésére számít.

Ez elmarad ugyan a 2023. évi ütemtől, amikor a Meló-Diák hálózatában az előző évhez képest 17 százalékkal (1470 forintról 1772 forintra) nőtt az átlag órabér, de abban az elszabadult inflációnak is szerepe volt. Jövő év elején a minimálbér várhatóan 10 százalék körüli mértékben emelkedik, így az ideihez hasonló mértékű béremelkedésre lehet számítani a diákoknak kínált munkakörökben is – prognosztizálja a Meló-Diák elnök-vezérigazgatója.