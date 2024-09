A felsőoktatásban tanuló diákok négyötöde dolgozik

A nappali tagozaton tanuló egyetemisták és főiskolások nagy többsége végez legalább alkalomszerűen pénzkereső tevékenységet a tanulmányai mellett: mindössze 18 százalék azok aránya, akik egyáltalán nem dolgoznak – derül ki a CIB Bank felméréséből. A kutatás eredményei szerint a hallgatók 34 százaléka rendszeresen, további 40 százaléka pedig alkalmanként végez munkát: 8 százalékuk azonban csak tapasztalatszerzés céljából dolgozik, nem azért, mert pénzre lenne szüksége.

A felmérés szerint Budapesten az átlagnál jóval magasabb, 50 százalékos a rendszeresen munkát végző diákok aránya, a megyeszékhelyeken inkább alkalmanként vállal munkát a hallgatók fele. A kutatás eredménye szerint a döntő többség több forrásból teremti elő a megélhetési költségeit: a szülői támogatást 47, a rendszeres munkát 35, az alkalmi diákmunkát 33 százalékuk említette, a diákhitel pedig 16 százaléknál jelent bevételi forrást. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a válaszadók 41 százaléka a korábbi megtakarításait is felhasználja a költségei fedezéséhez.

Ha viszont nem általában a bevételi forrásokra, hanem konkrétan az otthonról érkező anyagi támogatásra irányult a kérdés, már jóval nagyobb volt azoknak az aránya, akik azt állították, hogy időnként kapnak pénzt a szüleiktől: mindössze a hallgatók 18 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem kap pénzt, további 14 százalékuk pedig azt mondta, hogy csak alkalmanként érkezik otthonról segítség. A havi rendszeres támogatásban részesülők közül azok aránya a legmagasabb, akik 50 ezer forintnál kevesebbet kapnak: ők adják a teljes válaszadói kör 34 százalékát. Azok aránya viszont, akik havi százezer forintnál is többet kapnak a szüleiktől, mindössze kilenc százalék. A fővárosban élő diákok között ugyanakkor jóval többen vannak azok, akik anyagilag függetlenek a szülőktől: 34 százalékuk mondta azt, hogy egyáltalán nem kap pénzt otthonról.

Fotó: Shutterstock

A nappali tagozatos, felsőoktatásban tanuló diákok bő harmada a szüleivel él, 27 százalék a kollégiumban lakók, 18 százalék a saját lakásban és 21 százalék az albérletben élők aránya.

„A kutatás eredményeiből jól látszik, hogy a felsőoktatásban tanuló fiataloknál már meghatározó a szerepe a pénzügyek önálló kezelésének, és többségük munkát is vállal annak érdekében, hogy biztonsággal fedezni tudja felmerülő kiadásait, illetve pénzügyi tartalékot is képezhessen. A CIB Bank stratégiájában ennek a korosztálynak is meghatározó a szerepe. Ezért fejlesztettük ki a díjmentes, illetve kedvezményes díjazású szolgáltatást is nyújtó CIB ECO ForYou számlacsomagunkat. Továbbá több olyan, akár kisebb összegű, rendszeres vagy eseti jellegű megtakarítást lehetővé tévő termék is szerepel bankunk kínálatában, amely a diákoknak is megfelelő megoldás lehet: így például a napi kisebb összeg félretételét lehetővé tévő #withSAVE szolgáltatás, a Malacpersely számla vagy – az akár euróban is elérhető – Tandem Megtakarítás” – nyilatkozta Vasas Norbert, a CIB Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője.