Munkaerőpiac Ukrajnában: nők és fiatalok veszik át a katonák helyét

Miközben az Oroszországgal vívott háború elszívja a dolgozókat, rengeteg ukrán vállalat kényszerül arra, hogy több nőt alkalmazzon a hagyományosan férfiak által dominált munkakörökben. Ám sok helyen még ez sem elég, így rengeteg állást a társadalom legfiatalabb és legidősebb tagjainak kell betölteniük.

A munkaerőhiány miatt rengeteg ukrán nő kényszerül arra, hogy korábban férfiak által dominált állásokat töltsön be / Fotó: Connect Images via AFP

Mivel több millió ember menekült a háború elől külföldre, az otthon maradtak közül pedig több tízezer férfit mozgósítottak vagy soroztak be erőszakkal a hadseregbe, Ukrajna brutális munkaerőpiaci válságot él át, amely megnyomoríthatja az ország egyébként is gyenge gazdasági növekedését, miközben a konfliktus utáni fellendülés esélyeit is csökkenti.

A helyzet egyre kritikusabb. Már most is súlyos létszámhiánnyal küzdünk, ahogyan minden vállalat az országban, s bár a női munkaerő bővítése ezt enyhén ellensúlyozni tudta, sajnos a termelés továbbra is alacsonyan marad

– mondta Tetiana Petruk, a Metinvest acélvállalat fenntarthatósági vezetője a Reutersnek. A cég Ukrajna egyik legnagyobb munkaadója, amely a háború előtt mintegy 45 ezer főt foglalkoztatott. Ennek most a 10 százaléka hiányzik.

A jegybank legfrissebb jelentése szerint az orosz–ukrán háború 2022. februári kirobbanása óta az ország a munkaerejének mintegy negyedét vesztette el, a vállalkozásoknak pedig közel 60 százaléka közölte, hogy kritikus problémává vált a szakképzett dolgozók megtalálása.

Ez a felvételi rendszerek átalakításához vezetett: a tömeges betanítás, az automatizálás és a meglévő dolgozók forgatása lassan általánosan elterjedt gyakorlattá válik, ezek fenntartása pedig tetemes költségnövekedéshez vezet.

A kényszer nagy úr: már a föld alatti szénbányákban is dolgoznak nők Ukrajnában Bőven hárul piszkos munka a nőkre is Ukrajnában, a férfiak ugyanis a fronton harcolnak.

Az átlagos havi bér jelenleg körülbelül 20 ezer hrivnya – 173 ezer forint –, szemben az egy évvel ezelőtti 15 ezerrel. A munkaerőpiacra bevont, eddig nem dolgozó csoportok – a tinédzserek, a diákok és a nyugdíjasok – pedig jelentős juttatásokat kapnak.

Ukrán nők a munkahelyeken

Bár a munkaerőhiány az egész gazdaságot érinti, a legnagyobb probléma a korábban férfiak által dominált ágazatokban, például

az építőiparban,

a közlekedésben vagy

a bányászatban.

Az általános mozgósítás miatt ugyanis a 25 és 60 év közötti férfiak katonai szolgálatra vannak kötelezve – ez alól egyedül az energetikai és fegyveripari dolgozók mentesülnek.