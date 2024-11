Megértjük a költségvetés nehéz helyzetét, de állami szerepvállalás nélkül, azaz ha nem csökkenti a kormány a terheinket, akkor nem fog menni a két számjegyű minimálbér-emelés 2025-ben – mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának hétfőn tartott ülését követően, ahol természetesen jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése volt az asztalon.

Bemondták a vállalkozók: ha nincs adócsökkentés, nagyobb minimálbér-emelés sem lesz 2025-ben / Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

Még három héttel ezelőtt is, amikor a munkaadói és munkaadói oldal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternél járt, úgy tűnt, hogy közel vannak az álláspontok és a szociális partnerek meg tudnak állapodni egy olyan forgatókönyvben, ami a következő három évre 10–12–14 százalékos minimálbér-emelést vázol fel. Ezt húzta keresztül a vártnál rosszabb harmadik negyedéves GDP-adat, amiből kiderült, hogy visszacsúszott a technikai recesszióba a magyar gazdaság, ezt követően a vállalkozók keményítettek álláspontjukon, így most már 8–10–12 százalékos forgatókönyvben gondolkodnak.

Mivel a vállalkozók nincsenek könnyű helyzetben, ennél följebb csak állami szerepvállalással tudnánk menni, amire egyelőre a tegnapi VKF-en nem kaptunk ígéretet

– mondta Perlusz László, hozzátéve, hogy jelen volt Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is az egyeztetésen. Jelezte, hogy azért sem lesz könnyű megállapodni, mert a szakszervezetek részéről azt látják, hogy megmerevedtek az álláspontok.

Megjegyezte, hogy a 8 százalékos minimálbér-emelés és pár százalékkal alacsonyabb garantált bérminimum-emelés is bátor lépésnek tekinthető a vállalkozók részéről, főleg, hogy idén 1 százalék lesz a gazdasági növekedés és 4 százalék alatt van az infláció. Ezek a bértételek ugyanis nemcsak az ezen jogcímen foglalkoztatottakat érintik, hanem a bértorlódáson keresztül sokkal nagyobb kört, olyanokat is, akik efölött keresnek. „A mostani nehéz helyzetben nagyon vigyázni kell arra, hogy ne okozzon tömeges bezárást, vagy csődöket egy ekkora emelés”, mondta a VOSZ főtitkára, hozzátéve, hogy két éve már hónapról hónapra csökken a regisztrált társas vállalkozások száma, két év alatt 24 ezer cég tűnt el Magyarországon. Szerinte ez egy darabig ez nem zavarja a gazdaságot, de már látható, hogy a munkanélküliségi ráta lassan, de emelkedik, ami érhetően óvatosságra inti a munkaadókat is.