A rezsivédelmi alapot megszüntetik, de a rezsicsökkentett árak maradnak – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fontos nyilatkozatot tett Varga Mihály a rezsicsökkentésről

Kifejtette, hogy a rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is. A büdzsé három fő pillérre épül:

a jövedelmek vásárlóerejének a növelésére,

a megfizethető lakhatás biztosítására,

valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor-programra.

Mint mondta, a költségvetés egy olyan növekedésen alapuló többéves bérmegállapodás alapjait teszi le, amivel előre kiszámítható módon lehet elérni a 400 ezer forintos minimálbért és az egymillió forintos átlagbért. Közölte, 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, ami lehetővé teszi, hogy a bérek 2025-ben reálértékben is növekedjenek, hozzájárulva egy magasabb minimál- és egy magasabb átlagbérhez.

Fontos nyilatkozatot tett Varga Mihály

Varga Mihály elmondta, a legnagyobb újdonság a költségvetésen keresztüli tőkejuttatás lesz, amely azt jelenti, hogy tőkét adnak a kis- és középvállalkozásoknak, hogy tudjanak hitelt felvenni, új piacra menni, beruházni és növekedni. A jövő év, 2025 a kisvállalkozások megerősítésének az éve lesz. A lakhatásról szólva kifejtette, mivel a magyar családok vagyona leginkább az ingatlanokban fekszik, lesznek olyan otthonfelújítási programok, amelyek az ingatlan értékét növelhetik.

Itt külön gondolnak a fiatalokra: 150 ezer forintos támogatási keretben adókedvezményt adnak azoknak a munkáltatóknak, akik hozzájárulnak alkalmazottaik lakbéréhez. Emellett egy elérhető piaci lakáshitelkamatot kívánnak biztosítani a fiatalok számára, és dolgoznak egy kollégiumépítési programon is. A pénzügyminiszter aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvény szövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok.

A gyermekek után járó adókedvezmény összegének két lépésben történő duplázása mellett azért döntött a kormány, mert szeretnék, ha a 2010 után elindított támogatási forma tartaná az értékét. Megjegyezte, a támogatásoknak több formája van, köztük az első házasok kedvezménye, a 25 év alattiak szja-mentességének a biztosítása vagy a 30 év alatt gyermeket vállaló nők személyi jövedelemadó mentessége.